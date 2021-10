El Club Sport Emelec tuvo un partido importantísimo en los estrados y lo ganó. Representado por el Abg. Antonio Pazmiño Ycaza, el cuadro azul logró que se redujeran las sanciones impuestas por el Comité de Disciplina a Dixon Arroyo (de 2 meses), Luca Sosa (1 mes), Alexis Zapata (1 mes) y Facundo Barceló (2 fechas). Cuatro titulares en el cuadro eléctrico.

En la nueva resolución decretada por el Comité de Apelaciones, Arroyo, Sosa y Zapata solo deben pagar un partido más (suspensión de 2 fechas) que será ante Técnico Universitario este fin de semana, mientras que Barceló ya podrá aparecer en Ambato.

EXPRESO conversó con el abogado de los millonarios y este explicó el proceso de sanciones y cuáles fueron los errores del Comité Disciplinario que el de Apelaciones logró rectificar.

"Hay que arrancar con lo que pasó en el Comité Disciplinario. Allí, se utilizó una norma del reglamento que no era aplicable. ¿Cuál era? El artículo 193, literal b. ¿Y por qué no era aplicable? Porque se refiere a jugadores expulsados y no hubo ningún jugador expulsado en el encuentro y segundo porque hablan de riñas o peleas tumultuarias. Y no hubo eso. Si usted lee la parte final del informe arbitral, el mismo árbitro dice que se retiraron rápidamente a los camerinos. Duró segundos esto. Esa norma, que utilizó inadecuadamente el Comité de Disciplina, no era la correcta", empezó explicando Pazmiño, en referencia a las sanciones de Arroyo, Sosa y Zapata.

El abogado de Emelec, Antonio Pazmiño Ycaza, habló con EXPRESO de su alegato. Cortesía

"El Comité de Apelaciones dijo que esa norma no era aplicable porque no hubo una riña tumultuaria. No fue aplicable y aplicaron una nueva, la 191, y en base a esa deciden reducir la sanción de 2 meses y 1 mes, a dos fechas para todos. Ya cumplieron una fecha la semana pasada y el otro la fecha de este fin de semana", agregó."

"El caso Barceló es distinto. En el informe arbitral decía, profirió lenguaje insultante y por norma reglamentaria de la misma FEF es obligación de los árbitros poner las palabras, así sea la más grosera del mundo. Yo presenté tres informes arbitrales de otros partidos y estaban escritos insultos bastante fuertes, y estaban en el informe. El lenguaje insultante es un tema abstracto, yo a usted le puedo decir gordo y se puede sentir afectado o morirse de risa, en materia penal siempre tiene que estar tipificada la acción o conducta que busca ser sancionada y lenguaje insultante no dice nada. El Comité de Apelaciones aceptó la apelación en ese sentido porque no había prueba de que en efecto Barceló había insultado a Ayala y menos lo que había dicho", manifestó.

Sobre si es un bueno o mal precedente que se rebajen sanciones como esta, Pazmiño aclaró que "no se sienta en absoluto un mal precedente, más bien el Tribunal de Apelaciones corrigió el error del de Disciplina. Si ratificaba la resolución de la disciplinaria ahí sí se sentaba un mal precedente. Un tribunal de apelación está para corregir al de abajo y las sanciones eran totalmente desproporcionadas porque las acciones de agresión que se vieron fueron pequeñas y en segundos. Todo sucedió en la banca de Emelec, ¿qué hacía la gente de Liga de Quito cerca de la banca de Emelec?".

Ayer apareció un comunicado de Liga de Quito buscando que se sancione a Joao Rojas, por una expresión al viento en el duelo ante Universidad Católica en el Capwell. El abogado de los millonarios fue contundente. "Yo lo único que le puedo decir es que Emelec no hace comentarios privados ni menos generar comunicaciones con respecto a jugadores de otros equipos, no estamos detrás de que sancionen a jugadores de otros equipos porque no es nuestra función hacerlo. No debería (ser sancionado), para nada".