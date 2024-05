Antonio Álvarez: “A Barcelona no le cobraría los intereses”

Antonio Álvarez, socio de Barcelona, es el candidato por la lista 1. Su abuelo, Antonio Álvarez Lértora, fue presidente del equipo amarillo en la década del 70 y su hermano Aquiles fue directivo. Habla de su propuesta, del tema financiero, del dinero aportado y dice que, gane quien gane, no va a cobrar intereses.

-El estar dentro del equipo, ¿le dio ventaja en la candidatura?

-No, es al revés. El que se adjudica todos los resultados negativos soy yo, que doy la cara. Un ejemplo fue la eliminación de la Copa Libertadores. A mí es al que le va mal, no a los demás. Yo estoy en desventaja, no ellos (la otra lista).

-Usted ha prestado dinero a Barcelona, son varios millones. ¿Qué pasará si gana la otra lista?

-Barcelona necesita un flujo de caja inmediato y no lo tiene. La velocidad con que recibe ingresos por los auspiciantes es lenta. Nosotros hemos estado ahí para dar apoyo, pagar a los empleados y armar un buen plantel. Esa deuda, entre comillas, será pagada. Si los socios deciden que sea otra lista la ganadora, nos sentaremos con el financiero para determinar cómo Barcelona lo pague a varios años, pero sin intereses. A Barcelona no se le cobran intereses. Los préstamos se hacen a largo plazo, no a corto plazo como se hizo en 2023 por el vicepresidente de la otra lista.

Uno de sus puntos es el trato especial a los hinchas

-¿El plan como presidente de Barcelona ha cambiado en algo, ahora que ha visto cómo es estar en la institución?

-El plan de gobierno que hemos tenido lo vengo ejecutando, no lo he parado por nada. Como socio siempre me ha tocado sufrir. Ahora, en tres meses llevamos 3.000 socios nuevos. El objetivo es que los hinchas pasen a ser socios y que terminemos el año con unos 20.000, para asegurar un ingreso de unos cuatro millones de dólares. Buscamos que el primer ingreso sea por los socios.

El problema de dinero es durísimo en Barcelona

-¿En qué se enfoca su plan?

-Los ejes son el deportivo, que es lo primero; el institucional y el societario, que son los más importantes. En 107 días hemos hecho varias cosas que yo, como socio, viví y quise hacer. Ya tenemos un equipo filial en la Serie B para 2025, para que nuestros jóvenes crezcan en todo y puedan llegar al primer plantel.

-¿Cómo enfrentará el tema financiero en Barcelona?

-Barcelona está muy golpeado financieramente por todo lo que se ha vivido en este tiempo. Ha perdido 2’600.000 dólares, aunque pudieron ser cuatro millones, pero al final el auspiciante me dijo que lo hacía por mí. Es un tema muy complicado y muy duro, hay que crecer de las cenizas.

-¿Qué diría al cerrar la campaña para que voten por usted?

-No diría que voten por mí, sino que voten por Barcelona para sacar adelante al club. Es un proyecto real y serio para manejar al Ídolo como un equipo de primer mundo.

-¿Qué dicen las encuestas sobre la elección?

-Hay una tendencia que nos dice que es irreversible, de 59 sobre 27, y es bastante.

-El socio e hincha al final siempre pregunta: ¿A quién van a contratar?

Eso lo hace un departamento según estadísticas. La mayoría que han llegado son con pase libre. El mejor ejemplo es Joao Rojas, que esperamos se recupere.

-Por cierto, ¿qué pasó en la famosa escena con Jorge Guschmer en la que iban a pelear?

-Queda como anécdota. Fue por un comentario y fuimos a conversar.

