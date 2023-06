Angie Palacios y su grito triunfal

Los gritos de aliento de su hermana Neisi Dajomes y la convicción de que estaba lista para hacer historia fueron las claves de Angie Palacios para establecer el récord mundial. La halterista ecuatoriana levantó 120 kilos en su tercer intento en la modalidad de arranque, estableciendo con ello la nueva marca durante el Grand Prix de levantamiento de pesas que se lleva a cabo en La Habana, Cuba.

Angie Palacios: conoce la historia de la pesista que enorgulleció al país Leer más

“Fue un movimiento cómodo. Me preparé bien para esta competencia, me puse en una buena posición para lograrlo. He hecho 120 kilos muchas veces en el entrenamiento”, detalló Palacios, quien dominó la prueba en la categoría de 71 kilogramos.

Se llevó las medallas de oro en arranque, envión (donde estableció nuevo récord panamericano) y total, para dar forma a una soñada participación que le acerca a París 2024. La deportista agradeció el apoyo de su entrenador, Walter Llerena, y que lo conseguido es fruto del esfuerzo en cada entrenamiento.

Para Angie siempre ha sido clave el apoyo de su familia, en especial de su hermana Neisi, campeona olímpica, quien desde las gradas le daba aliento e indicaciones y es su ejemplo en el deporte.

Ahora Palacios se enfoca en respaldar a Dajomes, quien el viernes 16 de junio buscará coronarse campeona en la categoría de 81 kilos para regresar llenas de oro y festejar en casa.

Tras unos días de descanso y de celebrar con la familia, Angie se concentrará en la preparación para los Juegos Panamericanos que se disputarán en Chile desde el 20 de octubre.

En esta prueba espera sumar más preseas para el país y dar otro paso sólido hacia la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. En la anterior competencia olímpica, en Tokio, Palacios obtuvo un diploma en el que fue su debut en la máxima cita, y ahora sus expectativas son de pelear por la medalla en territorio francés.