Alfaro Moreno quiere un Ferrari y más refuerzos para Barcelona

El presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, aseguró que sí se tuvo en los planes al uruguayo Rodrigo Aguirre y al ecuatoriano Fernando Gaibor, pero ambos se salen del presupuesto del club amarillo.

"Me gusta Rodrigo Aguirre. Me gusta Fernando Gaibor, conversamos con este último. También me gustaría tener un Ferrari, pero la economía no da, no lo puedo comprar”, indicó el dirigente canario, en una entrevista con el programa Los Comentaristas de Radio Diblú.

En cuanto a los jugadores que se mantendrán en el club, pero que se podrían ir a mitad de año, el exdelantero del Ídolo reveló que uno de ellos es Byron Castillo.

"Byron Castillo se queda en el club y luego a mediados de año se analizará una posible venta, si llega alguna propuesta formal. Tiene contrato con nosotros hasta diciembre (2021)".

Además, Alfaro Moreno afirmó que tratarán de que Matías Oyola continúe en el club canario. "Con Matías Oyola nos vamos a sentar a conversar. Él se lo ha ganado y apenas regrese de sus vacaciones nos vamos a reunir".