Alfaro Moreno sobre Banguera: "Su salida no es por la foto ni por la renovación, es por lo que escribió"

Máximo Banguera fue le primer jugador confirmado que no seguirá en el Ídolo.

Banguera se hizo una telenovela. La salida del arquero de Barcelona comenzó a tener sus capítulos llenos de frases tanto del golero, que ahora es de El Nacional, como del nuevo presidente Carlos Alfaro Moreno.

"Si yo me hago el distraído ante esta situación, en la próxima elección los jugadores terminan decidiendo quién va a ser el Presidente", expresó el Beto, como también se lo conoce al presidente amarillo.

Banguera ha sido el primer jugador —que se conoce de oficialmente— que no seguirá en el Ídolo.

Y ¿por qué salió? era la gran pregunta, a pesar que Alfaro Moreno ya lo había dicho con anticipación. "Escuché unas declaraciones de Máximo Banguera que no van muy ligadas a lo que él habló conmigo el día lunes, yo no puedo tomar decisiones si a él le gustan o no, las decisiones las tomo yo, las tomamos en equipo".

Pero la parte esencial fue cuando expresó: "Si tu escribes en una campaña un mensaje o el eslogan de una de las listas, no corresponde, eso no le corresponde al jugador", y añadió, "su salida no es por la foto ni por la renovación, es por lo que escribió".