Alfaro Moreno: "No puedo asimilar lo del fallecimiento de Carlos Luis"

Dos equipos unieron a Carlos Luis Morales y al actual presidente del Barcelona, Carlos Alfaro Moreno: Barcelona Sporting Club e Independiente del Avellaneda.

El presidente del Ídolo, por la pérdida del exarquero amarillo, comentó: "No lo podía creer, es más creo que no es verdad lo de Carlos Luis, no lo puedo asimilar, es terrible la noticia", le dijo a EXPRESO el directivo canario.

Alfaro Moreno, ademá, sostuvo: "Morales era un tipo especial. La sonrisa nunca se le iba; siempre estaba feliz. Hizo historia en Barcelona. Teníamos algo muy especial: los dos gozamos de la afición de Barcelona en Independiente de Avellaneda, creo que ese sentimiento nos unió más. Nunca olvidaré ".

Además, contó que una vez hubo un mal entendido, pero que después se solucionó.

"Morales en el arco era un genio. Es uno de los mejores arquero que ha dado Ecuador". comentó Alfaro Moreno.

También le manifestó a EXPRESO: "Cuando los jugadores entregan todo en la cancha, se quedan para siempre en la mente de los hinchas".

Alfaro Moreno mencionó que, como presidente del Barcelona, aceptó la solicitud hecha por la familia para que Pestañita sea velado en el estadio Monumental.

Desde Argentina, Independiente de Avellaneda tuvo muestras de solidaridad para la familia de Carlos Luis Morales.

El Club Atlético Independiente lamenta el fallecimiento de Carlos Luis Morales, ex arquero de la institución en las temporadas 94 y 95.



Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos.



Hasta siempre, Pestañita. ⚫️ pic.twitter.com/qswJVu2Sc6 — C. A. Independiente (@Independiente) June 22, 2020

Las muestras de solidaridad llegaron de parte de directivos, jugadores e hinchas que recuerdan a Morales como uno de los mejores arqueros del Ecuador.