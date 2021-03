Alexandra Escobar, el último envión

Tiene 40 años y le pesan menos que los fierros que a diario ha tenido que levantar por más 20 años de carrera deportiva. Con 3 diplomas olímpicos en 4 Juegos diferentes, la pesista ecuatoriana Alexandra Escobar se alista a vivir su última temporada en la alta competencia con la conciencia tranquila, pues ha conseguido títulos internacionales de todos los calibres, solo con un podio olímpico como deuda pendiente.

Séptima en Atenas 2004, quinta en Beijing 2008 y cuarta en Río 2016, Escobar ha estado cerca de un sueño que solo en Londres le estuvo muy lejano pues se ubicó novena, de ahí su decisión a que Tokio 2020+1, sus quintos Juegos, sean ese escenario donde cristalizar ese objetivo del que no está muy lejos.

Tras la primera semana de entrenamientos que actualmente realiza en Portoviejo junto a la selección nacional, Alexandra se ubica octava en la clasificación olímpica de la categoría 59 kilogramos, puesto por el cual está dentro de Tokio (entran las 10 primeras). Además, la pesista está levantando 95 kilos en arranque y 120 kg en envión, pesos que hacen ilusionar a todo un país considerando que sus mejores marcas oscilan entre 103 kg de arranque y 127 kg en envión.

“Estas sí serían mis últimas Olimpiadas... Tengo toda clase de medallas, de todos los colores, pero me hace falta la olímpica; estoy luchando, sería la última esta vez. Si Dios me permite estar entre las tres primeras estaré agradecida con Él y con todos los que me han apoyado, pero si no es así me iría con mucha tristeza... Sí creo que vamos a estar entre las tres primeras”, dice segura la esmeraldeña múltiple medallista bolivariana, sudamericana, panamericana y mundial, quien actualmente es la única ecuatoriana con más participaciones en Juegos Olímpicos.

Prev Next Equipo. Parte de la Tri que trabaja en Portoviejo. Cortesía

Clasificadas. Tamara Salazar (i) y Escobar son actualmente cuarta y octava en la clasificación olímpica. Cortesía

La ruta está definida. Escobar y un grupo de seis pesistas ecuatorianos más participarán del 18 al 25 de abril en el primer torneo puntuable para los Juegos Olímpicos en el continente, el Campeonato Panamericano Senior que se desarrollará en Santo Domingo, República Dominicana.

Así como Escobar, Tamara Salazar, quien es cuarta a nivel mundial en los 87 kilogramos, también está por posición en Tokio; sin embargo el equipo aspira a clasificar a más tricolores por lo que en la lista para el torneo en el Caribe constan Lisseth Ayoví (+87 kg), Neisi Dajomes (76 kg), Paola Palacios (64 kg), David Arroyo (109 kg) y Cristhian Zurita (61 kg).

“Queremos proyectarnos con dos cupos más en damas para lo que están Lisseth Ayoví, Neisi Dajomes y Paola Palacios”, señaló enfático el entrenador de la selección, Hugo Quelal.