En el argot popular del fútbol hay una frase que suele ser un mito: se dice que los zurdos son mejores jugadores. Y si empezamos a dar ejemplos podemos encontrar a varios que sustentan esa idea, como Diego Armando Maradona (+), Ferenc Puskás (+), Roberto Rivelino (+), Mario Alberto Kempes, Roberto Carlos y en la actualidad Lionel Messi.

Una lista interminable de zurdos que han demostrado su magia, técnica y calidad de manera sublime cuando han pisado la pelota.

Lo mismo pasa con el talentoso jugador del equipo Zar Christian Noboa, el zurdo de oro Alessandro Mina, quien marcó uno de los dos goles en la victoria de su club contra Far. Medardo Márquez en la sub 11-A, y destacó en el último fin de semana en el Torneo Ciudad de Milagro Copa Diario Extra.

Cuando el balón llegaba a sus pies, no la pisaba, sino que la acariciaba. Trataba la pelota como si se tratase de su mejor amiga, con delicadeza a la hora de controlar, pero con mucha potencia a la hora de disparar con esa izquierda letal que tiene.

Su gol, que sirvió para firmar el 2-0 final en el enfrentamiento, fue una fusión de control y dirección precisa con la pelota en movimiento, algo difícil de ejecutar para cualquier jugador de fútbol, aún más para un chico de 10 años. Recibió, trasladó metros con una marca encima y, de zurda, envió la pelota a la red, imposible para el portero rival.

“Empecé a jugar hace más de dos años gracias a mi tío (el entrenador de su equipo, Roberto Sotomayor). Cuando salto a la cancha lo que siempre busco es divertirme, jugar para mis compañeros y si se puede marcar goles. Tuve la oportunidad de hacer uno y me voy feliz”, expresa luego de dejar el campo en los últimos minutos.

Su entrenador, el profesor Sotomayor, contó que “yo lo traje al equipo, es mi goleador, mi as bajo la manga. Sus primeros pasos fueron en este equipo y luego lo presté a otro club, la Canchita, donde yo también entrené. Tiene grandes condiciones”.

Alessandro, como buen zurdo que es, pasa las tardes luego de terminar sus deberes viendo videos de Lionel Messi, a quien considera su máxima figura a seguir, pero no la única.

“Messi es mi ídolo, siempre trato de ver sus videos, cómo controla la pelota, cómo le pega, cómo hace esos regates. Es mi mayor ejemplo, pero también me gusta muchísimo Damián Díaz. Es ese 10 clásico que ya no se ve mucho. Luego del Kitu me gusta mucho cómo juega el Loco Cortez”, detalló.

Aunque por ahora lo veremos marcando goles en el Zar Christian Noboa, su mayor sueño es llegar a debutar en Barcelona Sporting Club y en un futuro, vestir la camiseta del Paris Saint Germain. El zurdo de oro nacido en Durán sueña alto, tan alto como su nivel.