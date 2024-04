Alcaraz, concentrado para defender el título del Madrid Open

Carlos Alcaraz prosigue con su puesta a punto en las instalaciones de la Caja Mágica antes de iniciar la defensa del título que por segundo año seguido obtuvo en el 2023, en la víspera de su debut ante el kazajo Alexander Shevchenko.

El bicampeón del se estrenará este viernes 26 de abril, en el tercer turno de la pista central, la Manolo Santana en el Madrid Open, no antes de las 09:00 (de Ecuador).

Alcaraz pretende regresar a la competición en el torneo madrileño. Se bajó del Masters 1000 de Montecarlo y también del Conde de Godó, la semana pasada, por una dolencia en el antebrazo derecho.

Las sensaciones del número tres del mundo han mejorado. Se ejercita desde el lunes 22 de abril sobre la arcilla del recinto madrileño y ha ido a más cada día. Este jueves, de hecho, acentuó su preparación y se ejercitó por primera vez con un jugador, Daniil Medvedev, con el que intercambió golpes durante casi dos horas.

El tenista murciano, ganador este año del Masters 1000 de Indian Wells y dos veces ganador en Madrid, estuvo en la pista, tal y como ha sucedido en todos los entrenamientos de la semana, con una protección en el brazo. Un manguito para aplacar la dolencia.

Alcaraz apunta a su debut en tierra en este 2024. Rodeado de una enorme expectación, como ha ocurrido desde su llegada a Madrid, el español entrenó en una de las pistas exteriores de la Caja Mágica. Al término de la sesión, el murciano coincidió con el primer favorito y número dos del mundo, el italiano Jannik Sinner, que iniciaba una jornada preparatoria al lado.

"Estoy mejor y anímicamente estoy muy bien. Cuando me bajé de Montecarlo intenté hacer todo lo posible para estar en Barcelona, que era un torneo muy bonito para mí, pero no pude. Me dolió muchísimo perderme este torneo", indicó Alcaraz que ha apuntalado su puesta a punto en estos días.

El tenista de El Palmar puede ser el primer jugador en ganar tres veces seguidas el Mutua Madrid Open. Después de sus éxitos en el 2022 y 2023 tiene a tiro esa situación histórica.

Carlos Alcaraz inicia su recorrido por el torneo ante Shevchenko que el miércoles ganó al francés Arthur Rinderknech. Nunca hasta ahora el español ha jugado con el kazajo de origen ruso, de 23 años y situado en el puesto 59 del ránking ATP.

Finalista en Metz en el 2023, su principal mérito en el circuito profesional, juega en Madrid por segunda vez en su carrera. El pasado año, la de su debut, alcanzó los dieciseisavos de final, eliminado por Medvedev.

Si avanza en el torneo, Alcaraz se medirá al ganador del choque entre el italiano Lorenzo Musetti y el brasileño Thiago Seyboth Wild.

