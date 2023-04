Nathan Aké, defensa del Manchester City, se ha lesionado en los isquiotibiales y es duda para los próximos partidos de los 'Sky Blues'.

El defensa neerlandés, que se ha convertido en titular en la defensa de tres centrales de Pep Guardiola, se lesionó en la segunda parte del partido contra el Bayern de Múnich del pasado miércoles 19 de abril y tuvo que ser sustituido por Aymeric Laporte.

"Es muy frustrante. Esta temporada casi no me he lesionado, pero veremos cómo va esto y esperemos que no sea muy malo. Me ha pasado antes y lo noto un poco menos, pero nunca se puede saber", dijo el neerlandés, que salió renqueante del Allianz Arena.

Aké pasará pruebas este viernes y se conocerá el alcance de la lesión, que le puede apartar de primeras de la semifinal de FA Cup de este sábado 22 de abril contra el Sheffield United.