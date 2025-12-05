Directv: Agenda deportiva para el viernes 5 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 5 de diciembre
Para este viernes 5 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva viernes 5 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 5
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 15
|Oviedo
|vs.
|Mallorca
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 5
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 15
|Lille
|vs.
|Olympique Marsella
|ESPN
|621
|1621
|viernes 5
|✓
|14:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Estrella Roja
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 5
|✓
|14:15 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Panathinaikos
|vs.
|Valencia
|DSPORTS
|617
|1617
|viernes 5
|✓
|13:00 hs.
|TENIS
|Ultimate Tennis Showdown
|Partido 1
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 5
|✓
|14:00 hs.
|TENIS
|Ultimate Tennis Showdown
|Partido 2
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 5
|✓
|15:00 hs.
|TENIS
|Ultimate Tennis Showdown
|Partido 3
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 5
|✓
|16:00 hs.
|TENIS
|Ultimate Tennis Showdown
|Partido 4
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 5
|✓
|19:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Marcelo Sanchez
|vs.
|Nicolas Jara
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 5
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|One Championship
|One Friday Fight 136
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 5
|✓
|09:30 hs.
|MMA
|PFL
|Mena
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 5
|✓
|09:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino
|Equipos a confirmar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 5
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|Sorteo: Copa Mundial e la FIFA
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 5
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 5
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 5
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|D Selección
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 5
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 5
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610