Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este viernes 5 podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el viernes 5 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 5 de diciembre

Para este viernes 5 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva viernes 5 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 5 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 15 Oviedo vs. Mallorca DSPORTS + 613 1613
viernes 5 15:00 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 15 Lille vs. Olympique Marsella ESPN 621 1621
viernes 5 14:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Estrella Roja vs. Barcelona DSPORTS 616 1616
viernes 5 14:15 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Panathinaikos vs. Valencia DSPORTS 617 1617
viernes 5 13:00 hs. TENIS Ultimate Tennis Showdown Partido 1 DSPORTS 2 612 1612
viernes 5 14:00 hs. TENIS Ultimate Tennis Showdown Partido 2 DSPORTS 2 612 1612
viernes 5 15:00 hs. TENIS Ultimate Tennis Showdown Partido 3 DSPORTS 2 612 1612
viernes 5 16:00 hs. TENIS Ultimate Tennis Showdown Partido 4 DSPORTS 2 612 1612
viernes 5 19:00 hs. BOXEO Boxeo Marcelo Sanchez vs. Nicolas Jara ESPN 2 622 1622
viernes 5 07:30 hs. MMA One Championship One Friday Fight 136 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 5 09:30 hs. MMA PFL Mena DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 5 09:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino Equipos a confirmar DSPORTS 2 612 1612
viernes 5 10:00 hs. PROGRAMAS Sorteo: Copa Mundial e la FIFA DSPORTS 610 1610
viernes 5 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
viernes 5 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 5 18:00 hs. PROGRAMAS D Selección DSPORTS 610 1610
viernes 5 19:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 5 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
