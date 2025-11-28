Expreso
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el viernes 28 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 28 de noviembre

Para este viernes 28 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva viernes 28 de noviembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 28 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 14 Getafe vs. Elche DSPORTS + 613 1613
viernes 28 16:00 hs. FÚTBOL CONMEBOL Liga de Naciones Femenina Bolivia vs. Colombia DSPORTS 616 1616
viernes 28 16:00 hs. FÚTBOL CONMEBOL Liga de Naciones Femenina Perú vs. Chile DSPORTS 614 1614
viernes 28 18:00 hs. FÚTBOL CONMEBOL Liga de Naciones Femenina Ecuador vs. Venezuela DSPORTS 610 1610
viernes 28 18:00 hs. FÚTBOL CONMEBOL Liga de Naciones Femenina Paraguay vs. Uruguay DSPORTS + 613 1613
viernes 28 14:20 hs. FÚTBOL UEFA Women's Nations League Alemania vs. España ESPN 4 NO 1624
viernes 28 18:00 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Jamaica vs. Puerto Rico DSPORTS 617 1617
viernes 28 20:00 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Nicaragua vs. EE. UU. DSPORTS 2 612 1612
viernes 28 20:30 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Bahamas vs. Canadá DSPORTS + 613 1613
viernes 28 21:30 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas México vs. República Dominicana DSPORTS 617 1617
viernes 28 12:00 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino Uruguay vs. Alemania DSPORTS 2 612 1612
viernes 28 14:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino Países Bajos vs. Argentina DSPORTS 2 612 1612
viernes 28 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 28 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 28 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 28 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
viernes 28 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 28 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
viernes 28 19:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 611 1611
viernes 28 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
viernes 28 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 28 22:00 hs. PROGRAMAS Magazine Sudamericana DSPORTS 610 1610
