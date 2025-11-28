Directv: Agenda deportiva para el viernes 28 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 28 de noviembre
Para este viernes 28 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva viernes 28 de noviembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 28
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 14
|Getafe
|vs.
|Elche
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 28
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|CONMEBOL Liga de Naciones Femenina
|Bolivia
|vs.
|Colombia
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 28
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|CONMEBOL Liga de Naciones Femenina
|Perú
|vs.
|Chile
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 28
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|CONMEBOL Liga de Naciones Femenina
|Ecuador
|vs.
|Venezuela
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 28
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|CONMEBOL Liga de Naciones Femenina
|Paraguay
|vs.
|Uruguay
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 28
|✓
|14:20 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Women's Nations League
|Alemania
|vs.
|España
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 28
|✓
|18:00 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Jamaica
|vs.
|Puerto Rico
|DSPORTS
|617
|1617
|viernes 28
|✓
|20:00 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Nicaragua
|vs.
|EE. UU.
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 28
|✓
|20:30 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Bahamas
|vs.
|Canadá
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 28
|✓
|21:30 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|México
|vs.
|República Dominicana
|DSPORTS
|617
|1617
|viernes 28
|✓
|12:00 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino
|Uruguay
|vs.
|Alemania
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 28
|✓
|14:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino
|Países Bajos
|vs.
|Argentina
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 28
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 28
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 28
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 28
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 28
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 28
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|viernes 28
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|611
|1611
|viernes 28
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 28
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 28
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Magazine Sudamericana
|DSPORTS
|610
|1610