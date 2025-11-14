Directv: Agenda deportiva para el viernes 14 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 14 de noviembre
Para este viernes 14 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|viernes 14
|✓
|11:00 hs.
|FUTBOL
|Al Ain International Cup
|Egipto
|vs.
|Uzbekistán
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 14
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase Final
|Equipos a confirmar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 14
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase Final
|Equipos a confirmar
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 14
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase Final
|Equipos a confirmar
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 14
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase Final
|Equipos a confirmar
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 14
|✓
|12:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Anadolu Efes
|vs.
|Bayern Munich
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 14
|✓
|14:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Milano
|vs.
|Olympiacos
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 14
|✓
|15:10 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Cuartos de Final
|Corinthians
|vs.
|Regatas
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 14
|✓
|18:40 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Cuartos de Final
|Olimpia Kings
|vs.
|Universitario de Sucre
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 14
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|ONE Championship
|ONE Friday Fight 133
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 14
|✓
|01:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Carol-Rebecca (Bra)
|vs.
|Marwa-Nada (Egi)
|DSPORTS 2
|DSPORTS 2
|1612
|viernes 14
|✓
|02:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Evans-Budinger (Usa)
|vs.
|Penniga-Immers (Hol)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 14
|✓
|04:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Van Criele (Hol)
|vs.
|Vitoria-Hegeile (Bra)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 14
|✓
|05:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Itlinger-Grúne (Ale)
|vs.
|Andre-Renato (Bra)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 14
|✓
|06:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|George-Saymon (Bra)
|vs.
|Andre-Renato (Bra)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 14
|✓
|17:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Tina-Anastasia (Lat)
|vs.
|Torres-Gutierrez (Mex)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 14
|✓
|18:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Lazarenko-Romaniuk (Ucr)
|vs.
|Gaona-Allcca (Per)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 14
|✓
|19:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Krattiger-Diller (Sui)
|vs.
|Hannibal-Llambías (Uru)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 14
|✓
|20:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Planvis-Fokerots (Lat)
|vs.
|Partain-Benesh (Usa)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 14
|✓
|21:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Múller-Tillmann (Ale)
|vs.
|Churin-Abdala (Arg)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 14
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 14
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 14
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 14
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 14
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 14
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 14
|✓
|18:30 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 14
|✓
|19:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610