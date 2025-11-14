Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.

Directv: Agenda deportiva para el viernes 14 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 14 de noviembre

Para este viernes 14 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

viernes   14 11:00 hs. FUTBOL Al Ain   International Cup Egipto vs. Uzbekistán DSPORTS + 613 1613
viernes 14 08:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase Final Equipos a confirmar DSPORTS 610 1610
viernes 14 08:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase Final Equipos a confirmar DSPORTS 614 1614
viernes 14 08:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase Final Equipos a confirmar DSPORTS + 613 1613
viernes 14 10:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase Final Equipos a confirmar DSPORTS 614 1614
viernes 14 12:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Anadolu Efes vs. Bayern Munich DSPORTS 2 612 1612
viernes 14 14:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Milano vs. Olympiacos DSPORTS 2 612 1612
viernes 14 15:10 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Cuartos de Final Corinthians vs. Regatas DSPORTS + 613 1613
viernes 14 18:40 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Cuartos de Final Olimpia Kings vs. Universitario de Sucre DSPORTS + 613 1613
viernes 14 07:30 hs. MMA ONE Championship ONE Friday Fight 133 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 14 01:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Carol-Rebecca (Bra) vs. Marwa-Nada (Egi) DSPORTS 2 DSPORTS 2 1612
viernes 14 02:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Evans-Budinger (Usa) vs. Penniga-Immers (Hol) DSPORTS 2 612 1612
viernes 14 04:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Van Criele (Hol) vs. Vitoria-Hegeile (Bra) DSPORTS 2 612 1612
viernes 14 05:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Itlinger-Grúne (Ale) vs. Andre-Renato (Bra) DSPORTS 2 612 1612
viernes 14 06:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup George-Saymon (Bra) vs. Andre-Renato (Bra) DSPORTS 2 612 1612
viernes 14 17:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Tina-Anastasia (Lat) vs. Torres-Gutierrez (Mex) DSPORTS 2 612 1612
viernes 14 18:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Lazarenko-Romaniuk (Ucr) vs. Gaona-Allcca (Per) DSPORTS 2 612 1612
viernes 14 19:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Krattiger-Diller (Sui) vs. Hannibal-Llambías (Uru) DSPORTS 2 612 1612
viernes 14 20:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Planvis-Fokerots (Lat) vs. Partain-Benesh (Usa) DSPORTS 2 612 1612
viernes 14 21:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Múller-Tillmann (Ale) vs. Churin-Abdala (Arg) DSPORTS 2 612 1612
viernes 14 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 14 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 14 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 14 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
viernes 14 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 14 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 14 18:30 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 14 19:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Anfiteatro Julián Coronel: La Universidad de Guayaquil evalúa su traspaso

  2. Directv: Agenda deportiva para el viernes 14 de noviembre

  3. Miss Universo 2025: Nadia Mejía deslumbra en el show de traje de baño en Tailandia

  4. ONU exige avances en el caso Las Malvinas tras nuevo comunicado oficial

  5. Una cápsula del tiempo guardará 80 años de historia universitaria en la PUCE

LO MÁS VISTO

  1. Concejal de Quito denuncia gasto "innecesario" en hornado de 15 dólares

  2. Noboa sobre el paso del IESS al MSP: "La atención no se altera, cambia la gestión"

  3. Zarigüeyas Guayaquil: cómo reportar su presencia y qué hacer si aparecen en casa

  4. John, hijo de Carlos Pólit, solicita que le reduzcan la sentencia de cárcel

  5. El proyecto de Muñoz para cerrar una vía divide opiniones en el norte de Quito

Te recomendamos