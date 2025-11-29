Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este sábado podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el sábado 29 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este sábado 29 de noviembre

Para este sábado 29 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva sábado 29 de noviembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
sábado 29 16:30 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 7 - Fase Final I Universidad Católica vs. Orense TELEAMAZONAS 180 1180
sábado 29 19:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 7 - Fase Final I Libertad vs. Barcelona de Guayaquil ECUAVISA 182 1182
sábado 29 08:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 14 Mallorca vs. Osasuna ESPN 2 622 1622
sábado 29 10:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 14 Barcelona vs. Alavés DSPORTS 610 1610
sábado 29 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 14 Levante vs. Athletic de Bilbao ESPN 3 623 1623
sábado 29 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 14 Atlético de Madrid vs. Oviedo DSPORTS 610 1610
sábado 29 10:00 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 13 Manchester City vs. Leeds United ESPN 2 622 1622
sábado 29 12:30 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 13 Everton vs. Newcastle ESPN 2 622 1622
sábado 29 09:00 hs. FÚTBOL Serie A Genoa vs. Hellas Verona ESPN 4 NO 1624
sábado 29 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 13 AC Milan vs. Lazio ESPN 2 622 1622
sábado 29 11:00 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 14 Monaco vs. PSG ESPN 4 NO 1624
sábado 29 13:00 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 14 Paris FC vs. Auxerre ESPN 4 NO 1624
sábado 29 09:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 12 Bayern Múnich vs. St. Pauli ESPN 621 1621
sábado 29 16:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol Libertadores - Final Palmeiras vs. Flamengo ESPN 621 1621
sábado 29 12:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía - Fecha 14 Trabzonspor vs. Konyaspor ESPN 5 625 1625
sábado 29 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 16 Almería vs. Huesca DSPORTS 616 1616
sábado 29 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 16 Real Valladolid vs. Málaga DSPORTS 616 1616
sábado 29 07:30 hs. FÚTBOL EFL Championship - Fecha 17 Stoke City vs. Hull City ESPN 5 625 1625
sábado 29 15:00 hs. RUGBY Top 14 de Francia Toulouse vs. Racing 92 ESPN 4 NO 1624
sábado 29 14:25 hs. POLO Abierto Argentino de Polo Semifinal 1 ESPN 3 623 1623
sábado 29 22:00 hs. BOXEO Boxeo Elijah Pierce vs. Lorenzo Parra ESPN 621 1621
sábado 29 09:30 hs. VÓLEY Liga Italiana Femenina de Voleibol Cuneo Granda vs. Igor Novara DSPORTS 2 612 1612
sábado 29 22:30 hs. DEPORTES EXTREMOS FISE World Series UCI BMX Freestyle Park WC Final Femenina DSPORTS 614 1614
sábado 29 14:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino - Fase de Grupos Croacia vs. Dinamarca DSPORTS 2 612 1612
sábado 29 17:00 hs. PADEL Premier Padel - Acapulco Semifinales ESPN 3 623 1623
sábado 29 20:00 hs. PROGRAMAS D Selección DSPORTS 610 1610
sábado 29 21:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Directv: Agenda deportiva para el sábado 29 de noviembre

  2. Una semana de Herrería y las expectativas siguen pendientes

  3. Romano: “La industria automotriz de Ecuador ha tenido que sobrevivir, no crecer”

  4. La tecnología policial contra el crimen que aún no despega

  5. Supermanzanas: la propuesta para reordenar el centro de comercio de Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Propuestas de mejora en sistema de devolución del IVA: ideas desde la sociedad civil

  2. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  3. Daniel Noboa criticó el rol de sus ministros en la Consulta: Esto fue lo que dijo

  4. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  5. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

Te recomendamos