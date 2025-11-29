Directv: Agenda deportiva para el sábado 29 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este sábado 29 de noviembre
Para este sábado 29 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Agenda deportiva sábado 29 de noviembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|sábado 29
|✓
|16:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 7 - Fase Final I
|Universidad Católica
|vs.
|Orense
|TELEAMAZONAS
|180
|1180
|sábado 29
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 7 - Fase Final I
|Libertad
|vs.
|Barcelona de Guayaquil
|ECUAVISA
|182
|1182
|sábado 29
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 14
|Mallorca
|vs.
|Osasuna
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 29
|✓
|10:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 14
|Barcelona
|vs.
|Alavés
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 29
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 14
|Levante
|vs.
|Athletic de Bilbao
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 29
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 14
|Atlético de Madrid
|vs.
|Oviedo
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 29
|✓
|10:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 13
|Manchester City
|vs.
|Leeds United
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 29
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 13
|Everton
|vs.
|Newcastle
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 29
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A
|Genoa
|vs.
|Hellas Verona
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 29
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 13
|AC Milan
|vs.
|Lazio
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 29
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 14
|Monaco
|vs.
|PSG
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 29
|✓
|13:00 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 14
|Paris FC
|vs.
|Auxerre
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 29
|✓
|09:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 12
|Bayern Múnich
|vs.
|St. Pauli
|ESPN
|621
|1621
|sábado 29
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Final
|Palmeiras
|vs.
|Flamengo
|ESPN
|621
|1621
|sábado 29
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 14
|Trabzonspor
|vs.
|Konyaspor
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 29
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 16
|Almería
|vs.
|Huesca
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 29
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 16
|Real Valladolid
|vs.
|Málaga
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 29
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 17
|Stoke City
|vs.
|Hull City
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 29
|✓
|15:00 hs.
|RUGBY
|Top 14 de Francia
|Toulouse
|vs.
|Racing 92
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 29
|✓
|14:25 hs.
|POLO
|Abierto Argentino de Polo
|Semifinal 1
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 29
|✓
|22:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Elijah Pierce
|vs.
|Lorenzo Parra
|ESPN
|621
|1621
|sábado 29
|✓
|09:30 hs.
|VÓLEY
|Liga Italiana Femenina de Voleibol
|Cuneo Granda
|vs.
|Igor Novara
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 29
|✓
|22:30 hs.
|DEPORTES EXTREMOS
|FISE World Series
|UCI BMX Freestyle Park WC Final Femenina
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 29
|✓
|14:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino - Fase de Grupos
|Croacia
|vs.
|Dinamarca
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 29
|✓
|17:00 hs.
|PADEL
|Premier Padel - Acapulco
|Semifinales
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 29
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|D Selección
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 29
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610