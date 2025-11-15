Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este sábado podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este sábado podrás ver en Directv, una variedad de deportes.Envato

Directv: Agenda deportiva para el sábado 15 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este sábado 15 de noviembre

Para este sábado 15 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
sábado 15 08:45 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 9 Kazajistán vs. Bélgica ESPN 3 623 1623
sábado 15 11:45 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 9 Georgia vs. España ESPN 621 1621
sábado 15 14:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 9 Suiza vs. Suecia ESPN 2 622 1622
sábado 15 19:00 hs. FÚTBOL Amistoso   Internacional Colombia vs. Nueva Zelanda EL CANAL DE FÚTBOL PPV 655 1655
sábado 15 10:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 14 Albacete vs. Andorra DSPORTS 619 1619
sábado 15 07:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - 16vos de Final Corea del Sur vs. Inglaterra DSPORTS 610 1610
sábado 15 07:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - 16vos de Final Senegal vs. Uganda DSPORTS 616 1616
sábado 15 08:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - 16vos de Final Italia vs. República Checa DSPORTS TBC TBC)
sábado 15 08:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - 16vos de Final Japón vs. Sudáfrica DSPORTS 614 1614
sábado 15 09:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - 16vos de Final Alemania vs. Burkina Faso DSPORTS TBC TBC)
sábado 15 10:15 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - 16vos de Final Venezuela vs. Corea del Norte DSPORTS 610 1610
sábado 15 10:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - 16vos de Final Austria vs. Túnez DSPORTS 616 1616
sábado 15 10:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - 16vos de Final Croacia vs. Uzbekistán DSPORTS 614 1614
sábado 15 14:30 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Cuartos de Final Regatas vs. Defensor Sporting DSPORTS + 613 1613
sábado 15 17:30 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Cuartos de Final San José vs. Corinthians DSPORTS + 613 1613
sábado 15 10:00 hs. RUGBY Test Match - Autumn   Nation Series Inglaterra vs. Nueva Zelanda ESPN 2 622 1622
sábado 15 12:15 hs. RUGBY Test Match - Autumn   Nation Series Gales vs. Japón ESPN 2 622 1622
sábado 15 08:30 hs. TENIS ATP Finals Semifinal ESPN 621 1621
sábado 15 14:30 hs. TENIS ATP Finals Semifinal ESPN 621 1621
sábado 15 15:00 hs. TENIS ATP - Challenger Tour   - Uruguay Open Semifinales ESPN 3 623 1623
sábado 15 04:45 hs. MOTOCICLISMO MotoGP -   Clasificación Gran Premio de la Comunidad Valenciana ESPN 621 1621
sábado 15 08:30 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Sprint Race Gran Premio de la Comunidad Valenciana ESPN 2 622 1622
sábado 15 20:00 hs. BOXEO Boxeo Rafael Espinoza s Arnold Khegal ESPN 621 1621
sábado 15 18:00 hs. MMA UFC Preliminares ESPN 2 622 1622
sábado 15 14:00 hs. MMA KSW KSW 112 DSPORTS FIGHT 615 1615
sábado 15 17:00 hs. MMA Hexagone MMA Hexagone MMA Series (Estreno) DSPORTS FIGHT 615 1615
sábado 15 14:30 hs. VÓLEY Liga Italiana   Femenina de Voleibol Numia Vero Volley vs. Igor Novara DSPORTS 2 612 1612
sábado 15 02:00 hs. GOLF European Tour - DP   World Tour Championship Ronda 3 ESPN 3 623 1623
sábado 15 00:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Åhman - Hellvig (SWE) vs. Andre - Renato (BRA) DSPORTS 2 612 1612
sábado 15 01:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Evandro - Arthur Lanci (BRA) vs. Amieva - Bueno (ARG) DSPORTS 2 612 1612
sábado 15 04:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Nicolaidis - Carracher (AUS) vs. Grimalt M. - Grimalt E. (CHI) DSPORTS 2 612 1612
sábado 15 06:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Capogrosso T. - Capogrosso N. (ARG) vs. Mondlane - Mungoi (MOZ) DSPORTS 2 612 1612
sábado 15 17:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Heidrich - Jordan (SUI) vs. Hannibal - Llambías (URU) DSPORTS 2 612 1612
sábado 15 18:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Perusic - Schweiner (CZE) vs. Partain - Benesh (USA) DSPORTS 2 612 1612
sábado 15 19:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Ana Patrícia - Duda (BRA) vs. Svozilova - Stochlova (CZE) DSPORTS 2 612 1612
sábado 15 22:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Diaz - Alayo (CUB) vs. Fuller - O'Dea B. (NZL) DSPORTS 2 612 1612
sábado 15 23:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Capogrosso T. - Capogrosso N. (ARG) vs. Schachter-Pickett (CAN) DSPORTS 2 612 1612
sábado 15 17:00 hs. PROGRAMAS D Selección DSPORTS 610 1610
sábado 15 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Emelec recupera a su hinchada y ajusta su defensa para la semifinal vs Liga de Quito

  2. ¿Cuándo y dónde ver el Miss Universo 2025 en Ecuador?

  3. Referéndum y consulta popular 2025, minuto a minuto: así avanza la jornada en Ecuador

  4. Ministro Loffredo: “El mal empieza a perder” al confirmar captura de alias ‘Pipo’

  5. Anécdotas de la jornada electoral en Quito: votos, retrasos y mascotas

LO MÁS VISTO

  1. Muñoz responde a críticas por compra de hornado: “Querían generar polémica”

  2. Consulta aquí tu lugar de votación para el referéndum y la consulta popular 2025

  3. ¿Es viable el aumento salarial para servidores públicos de hasta $250 en 2026?

  4. Hora y cómo ver EN VIVO Michael Morales vs. Sean Brady | UFC 322

  5. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

Te recomendamos