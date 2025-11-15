Directv: Agenda deportiva para el sábado 15 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este sábado 15 de noviembre
Para este sábado 15 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|sábado 15
|✓
|08:45 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 9
|Kazajistán
|vs.
|Bélgica
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 15
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 9
|Georgia
|vs.
|España
|ESPN
|621
|1621
|sábado 15
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 9
|Suiza
|vs.
|Suecia
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 15
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Amistoso Internacional
|Colombia
|vs.
|Nueva Zelanda
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|655
|1655
|sábado 15
|✓
|10:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 14
|Albacete
|vs.
|Andorra
|DSPORTS
|619
|1619
|sábado 15
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - 16vos de Final
|Corea del Sur
|vs.
|Inglaterra
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 15
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - 16vos de Final
|Senegal
|vs.
|Uganda
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 15
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - 16vos de Final
|Italia
|vs.
|República Checa
|DSPORTS
|TBC
|TBC)
|sábado 15
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - 16vos de Final
|Japón
|vs.
|Sudáfrica
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 15
|✓
|09:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - 16vos de Final
|Alemania
|vs.
|Burkina Faso
|DSPORTS
|TBC
|TBC)
|sábado 15
|✓
|10:15 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - 16vos de Final
|Venezuela
|vs.
|Corea del Norte
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 15
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - 16vos de Final
|Austria
|vs.
|Túnez
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 15
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - 16vos de Final
|Croacia
|vs.
|Uzbekistán
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 15
|✓
|14:30 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Cuartos de Final
|Regatas
|vs.
|Defensor Sporting
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 15
|✓
|17:30 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Cuartos de Final
|San José
|vs.
|Corinthians
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 15
|✓
|10:00 hs.
|RUGBY
|Test Match - Autumn Nation Series
|Inglaterra
|vs.
|Nueva Zelanda
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 15
|✓
|12:15 hs.
|RUGBY
|Test Match - Autumn Nation Series
|Gales
|vs.
|Japón
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 15
|✓
|08:30 hs.
|TENIS
|ATP Finals
|Semifinal
|ESPN
|621
|1621
|sábado 15
|✓
|14:30 hs.
|TENIS
|ATP Finals
|Semifinal
|ESPN
|621
|1621
|sábado 15
|✓
|15:00 hs.
|TENIS
|ATP - Challenger Tour - Uruguay Open
|Semifinales
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 15
|✓
|04:45 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Clasificación
|Gran Premio de la Comunidad Valenciana
|ESPN
|621
|1621
|sábado 15
|✓
|08:30 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Sprint Race
|Gran Premio de la Comunidad Valenciana
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 15
|✓
|20:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Rafael Espinoza s Arnold Khegal
|ESPN
|621
|1621
|sábado 15
|✓
|18:00 hs.
|MMA
|UFC
|Preliminares
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 15
|✓
|14:00 hs.
|MMA
|KSW
|KSW 112
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|sábado 15
|✓
|17:00 hs.
|MMA
|Hexagone MMA
|Hexagone MMA Series (Estreno)
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|sábado 15
|✓
|14:30 hs.
|VÓLEY
|Liga Italiana Femenina de Voleibol
|Numia Vero Volley
|vs.
|Igor Novara
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 15
|✓
|02:00 hs.
|GOLF
|European Tour - DP World Tour Championship
|Ronda 3
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 15
|✓
|00:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Åhman - Hellvig (SWE)
|vs.
|Andre - Renato (BRA)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 15
|✓
|01:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Evandro - Arthur Lanci (BRA)
|vs.
|Amieva - Bueno (ARG)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 15
|✓
|04:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Nicolaidis - Carracher (AUS)
|vs.
|Grimalt M. - Grimalt E. (CHI)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 15
|✓
|06:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Capogrosso T. - Capogrosso N. (ARG)
|vs.
|Mondlane - Mungoi (MOZ)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 15
|✓
|17:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Heidrich - Jordan (SUI)
|vs.
|Hannibal - Llambías (URU)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 15
|✓
|18:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Perusic - Schweiner (CZE)
|vs.
|Partain - Benesh (USA)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 15
|✓
|19:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Ana Patrícia - Duda (BRA)
|vs.
|Svozilova - Stochlova (CZE)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 15
|✓
|22:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Diaz - Alayo (CUB)
|vs.
|Fuller - O'Dea B. (NZL)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 15
|✓
|23:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Capogrosso T. - Capogrosso N. (ARG)
|vs.
|Schachter-Pickett (CAN)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 15
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|D Selección
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 15
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610