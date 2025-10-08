Expreso
Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el miércoles 8 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 8 de octubre

Para este miércoles 8 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 8 16:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DIRECTV - Octavos de Final Leones del Norte vs. Emelec DSPORTS 610 1610
miércoles 8 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DIRECTV - Octavos de Final Gualaceo vs. Independiente del Valle DSPORTS 610 1610
miércoles 8 14:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Octavos de Final 1D vs. 3B/E/F DSPORTS 2 612 1612
miércoles 8 14:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Octavos de Final 1F vs. 2E DSPORTS + 613 1613
miércoles 8 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Octavos de Final 1A vs. 3C/D/E DSPORTS 611 1611
miércoles 8 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Octavos de Final 2B vs. 2F DSPORTS + 613 1613
miércoles 8 18:00 hs. BÁSQUET Liga Nacional de   Básquet - Temporada Regular Peñarol (MDP) vs. Quimsa DSPORTS 2 612 1612
miércoles 8 05:30 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Shanghai Octavos de Final ESPN 621 1621
miércoles 8 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 8 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 8 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 8 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 611 1611
miércoles 8 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 611 1611
miércoles 8 16:30 hs. PROGRAMAS La Sub 20 DSPORTS + 613 1613
miércoles 8 20:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 611 1611
miércoles 8 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
