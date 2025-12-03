Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el miércoles 3 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 1 de diciembre

Para este lunes 1 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva miércoles 3 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 3 13:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 19 Athletic de Bilbao vs. Real Madrid ESPN 621 1621
miércoles 3 14:30 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 13 Arsenal vs. Brentford ESPN 2 622 1622
miércoles 3 15:15 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 14 Leeds United vs. Chelsea ESPN 621 1621
miércoles 3 09:00 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Octavos de Final Atalanta vs. Genoa DSPORTS + 613 1613
miércoles 3 12:00 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Octavos de Final Napoli vs. Cagliari DSPORTS + 613 1613
miércoles 3 15:00 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Octavos de Final Inter de Milan vs. Venezia DSPORTS 610 1610
miércoles 3 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - Semifinal /(Vuelta) Liga de Quito vs. Emelec DSPORTS 610 1610
miércoles 3 14:30 hs. VÓLEY Liga Italliana de Voleibol Yuasa Battery Grottazzolina vs. Sir Susa Scai DSPORTS 2 612 1612
miércoles 3 09:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino Equipos a confirmar DSPORTS 2 612 1612
miércoles 3 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 3 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 3 13:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 3 14:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
miércoles 3 17:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
miércoles 3 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
miércoles 3 19:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 611 1611
miércoles 3 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
miércoles 3 23:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Encuentran sin vida a cóndor juvenil en Antisana; aumenta la alerta por la especie

  2. Pabel Muñoz ofrece disculpas públicas por obra de teatro drag en una capilla

  3. El Rosado coloca parte de sus locales en un fondo para obtener financiamiento

  4. Guayaquil implementa pruebas de fentanilo en personas en la calle

  5. Spotify Wrapped 2025 llegó con nuevas funciones: así puede verlo en Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

  2. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  3. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  4. La ineficiencia de Sensi-Contugi en el CIES nos sale carísima

  5. ¿Qué otros beneficios económicos reciben los jubilados del IESS en diciembre?

Te recomendamos