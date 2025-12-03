Directv: Agenda deportiva para el miércoles 3 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 1 de diciembre
Para este lunes 1 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva miércoles 3 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 3
|✓
|13:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 19
|Athletic de Bilbao
|vs.
|Real Madrid
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 3
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 13
|Arsenal
|vs.
|Brentford
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 3
|✓
|15:15 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 14
|Leeds United
|vs.
|Chelsea
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 3
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Octavos de Final
|Atalanta
|vs.
|Genoa
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 3
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Octavos de Final
|Napoli
|vs.
|Cagliari
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 3
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Octavos de Final
|Inter de Milan
|vs.
|Venezia
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - Semifinal /(Vuelta)
|Liga de Quito
|vs.
|Emelec
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|14:30 hs.
|VÓLEY
|Liga Italliana de Voleibol
|Yuasa Battery Grottazzolina
|vs.
|Sir Susa Scai
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 3
|✓
|09:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino
|Equipos a confirmar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 3
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|13:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|14:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 3
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 3
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|23:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS
|610
|1610