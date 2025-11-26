Expreso
Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el miércoles 26 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 26 de noviembre

Para este miércoles 26 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 26 19:30 hs. FÚTBOL Liga Profesional - Octavos de Final Lanús vs. Tigre TYC INTERNACIONAL 629 1629
miércoles 26 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Pafos vs. Mónaco ESPN 621 1621
miércoles 26 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Kobenhavn vs. Kairat ESPN 2 622 1622
miércoles 26 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Liverpool vs. PSV ESPN 7 627 1627
miércoles 26 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Sporting Lisboa vs. Brujas ESPN 6 626 1626
miércoles 26 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Atlético de Madrid vs. Inter de Milán ESPN 5 625 1625
miércoles 26 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Arsenal vs. Bayern Múnich ESPN 621 1621
miércoles 26 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Olympiacos vs. Real Madrid ESPN 2 622 1622
miércoles 26 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Eintracht Frankfurt vs. Atalanta ESPN 4 NO 1624
miércoles 26 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 PSG vs. Tottenham ESPN 3 623 1623
miércoles 26 17:00 hs. BÁSQUET NBA - Temporada Regular Detroit Pistons vs. Boston Celtics ESPN 2 622 1622
miércoles 26 19:30 hs. BÁSQUET NBA - Temporada Regular Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder ESPN 2 622 1622
miércoles 26 22:00 hs. BÁSQUET NBA - Temporada Regular Houston Rockets vs. Golden State Warriors ESPN 2 622 1622
miércoles 26 13:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Fase Regular Estrella Roja vs. Olympiacos DSPORTS + 613 1613
miércoles 26 18:00 hs. MMA FFC - 99 Buenos Aires DSPORTS FIGHT 615 1615
miércoles 26 14:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino Serbia vs. Uruguay DSPORTS 2 612 1612
miércoles 26 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 26 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 26 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 26 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
miércoles 26 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
miércoles 26 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 26 19:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 610 1610
miércoles 26 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
miércoles 26 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 26 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS 610 1610
