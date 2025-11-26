Directv: Agenda deportiva para el miércoles 26 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 26 de noviembre
Para este miércoles 26 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva miércoles 25 de noviembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 26
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Octavos de Final
|Lanús
|vs.
|Tigre
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|miércoles 26
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Pafos
|vs.
|Mónaco
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 26
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Kobenhavn
|vs.
|Kairat
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 26
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Liverpool
|vs.
|PSV
|ESPN 7
|627
|1627
|miércoles 26
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Sporting Lisboa
|vs.
|Brujas
|ESPN 6
|626
|1626
|miércoles 26
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Atlético de Madrid
|vs.
|Inter de Milán
|ESPN 5
|625
|1625
|miércoles 26
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Arsenal
|vs.
|Bayern Múnich
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 26
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Olympiacos
|vs.
|Real Madrid
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 26
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Eintracht Frankfurt
|vs.
|Atalanta
|ESPN 4
|NO
|1624
|miércoles 26
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|PSG
|vs.
|Tottenham
|ESPN 3
|623
|1623
|miércoles 26
|✓
|17:00 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Detroit Pistons
|vs.
|Boston Celtics
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 26
|✓
|19:30 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Minnesota Timberwolves
|vs.
|Oklahoma City Thunder
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 26
|✓
|22:00 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Houston Rockets
|vs.
|Golden State Warriors
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 26
|✓
|13:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Fase Regular
|Estrella Roja
|vs.
|Olympiacos
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 26
|✓
|18:00 hs.
|MMA
|FFC - 99
|Buenos Aires
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|miércoles 26
|✓
|14:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino
|Serbia
|vs.
|Uruguay
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 26
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 26
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 26
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 26
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 26
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 26
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 26
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 26
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 26
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 26
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS
|610
|1610