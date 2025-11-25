Expreso
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el miércoles 25 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 25 de noviembre

Para este miércoles 25 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva miércoles 25 de noviembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 25 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Ajax vs. Benfica ESPN 621 1621
martes 25 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Galatasaray vs. Union Saint-Gilliose ESPN 2 622 1622
martes 25 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Bodø/Glimt vs. Juventus ESPN 5 625 1625
martes 25 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Borussia Dortmund vs. Villarreal ESPN 7 627 1627
martes 25 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Manchester City vs. Bayer Leverkusen ESPN 2 622 1622
martes 25 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Chelsea vs. Barcelona ESPN 621 1621
martes 25 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Napoli vs. Qarabag ESPN 4 NO 1624
martes 25 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Olympique de Marsella vs. Newcastle ESPN 3 623 1623
martes 25 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5 Slavia Praga vs. Athletic de Bilbao ESPN 6 626 1626
martes 25 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV - Semifinales (Ida) Universidad Católica vs. Cuenca Juniors DSPORTS 610 1610
martes 25 23:00 hs. BÁSQUET NBA - Temporada Regular Los Angeles Lakers vs. Los Angeles Clippers TNT 502 1502
martes 25 11:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Fase Regular Dubai Basketball vs. París Basketball DSPORTS 2 612 1612
martes 25 13:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Fase Regular Hapoel Tel Aviv vs. Real Madrid DSPORTS 2 612 1612
martes 25 21:00 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada Regular Dallas Stars vs. Edmonton Oilers ESPN 3 623 1623
martes 25 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 25 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 25 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 25 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
martes 25 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 25 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
martes 25 19:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 611 1611
martes 25 20:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 25 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 25 23:00 hs. PROGRAMAS Marca Femenina DSPORTS 610 1610
