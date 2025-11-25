Directv: Agenda deportiva para el miércoles 25 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 25 de noviembre
Para este miércoles 25 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva miércoles 25 de noviembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 25
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Ajax
|vs.
|Benfica
|ESPN
|621
|1621
|martes 25
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Galatasaray
|vs.
|Union Saint-Gilliose
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 25
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Bodø/Glimt
|vs.
|Juventus
|ESPN 5
|625
|1625
|martes 25
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Borussia Dortmund
|vs.
|Villarreal
|ESPN 7
|627
|1627
|martes 25
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Manchester City
|vs.
|Bayer Leverkusen
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 25
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Chelsea
|vs.
|Barcelona
|ESPN
|621
|1621
|martes 25
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Napoli
|vs.
|Qarabag
|ESPN 4
|NO
|1624
|martes 25
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Olympique de Marsella
|vs.
|Newcastle
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 25
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 5
|Slavia Praga
|vs.
|Athletic de Bilbao
|ESPN 6
|626
|1626
|martes 25
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV - Semifinales (Ida)
|Universidad Católica
|vs.
|Cuenca Juniors
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 25
|✓
|23:00 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Los Angeles Lakers
|vs.
|Los Angeles Clippers
|TNT
|502
|1502
|martes 25
|✓
|11:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Fase Regular
|Dubai Basketball
|vs.
|París Basketball
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 25
|✓
|13:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Fase Regular
|Hapoel Tel Aviv
|vs.
|Real Madrid
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 25
|✓
|21:00 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|Dallas Stars
|vs.
|Edmonton Oilers
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 25
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 25
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 25
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 25
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 25
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 25
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|martes 25
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|611
|1611
|martes 25
|✓
|20:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 25
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 25
|✓
|23:00 hs.
|PROGRAMAS
|Marca Femenina
|DSPORTS
|610
|1610