La agenda deportiva del 10 de julio está imperdible.
Directv: Agenda deportiva para el miércoles 12 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 12 de noviembre

Para este miércoles 12 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 12 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV - Cuartos de Final Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca DSPORTS 610 1610
miércoles 12 14:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Bayern Munich vs. Barcelona DSPORTS 2 612 1612
miércoles 12 14:30 hs. VÓLEY Liga Italliana de   Voleibol UYBA vs. Cuneo Granda DSPORTS + 613 1613
miércoles 12 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 12 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 12 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 12 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
miércoles 12 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
miércoles 12 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
miércoles 12 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 611 1611
miércoles 12 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
