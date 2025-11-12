Directv: Agenda deportiva para el miércoles 12 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 12 de noviembre
Para este miércoles 12 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 12
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - Cuartos de Final
|Liga de Quito
|vs.
|Deportivo Cuenca
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 12
|✓
|14:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Bayern Munich
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 12
|✓
|14:30 hs.
|VÓLEY
|Liga Italliana de Voleibol
|UYBA
|vs.
|Cuneo Granda
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 12
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 12
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 12
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 12
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 12
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 12
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 12
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 12
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610