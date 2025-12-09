Expreso
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el martes 9 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 9 de diciembre

Para este martes 9 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva para el martes 9 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 9 10:30 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Kairat vs. Olympiacos ESPN 621 1621
martes 9 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa ESPN 621 1621
martes 9 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Inter de Milán vs. Liverpool ESPN 621 1621
martes 9 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Atalanta vs. Chelsea ESPN 5 625 1625
martes 9 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Union Saint-Gilliose vs. Olympique de Marsella ESPN 6 626 1626
martes 9 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Monaco vs. Galatasaray ESPN 7 627 1627
martes 9 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Barcelona vs. Eintracht Frankfurt ESPN 2 622 1622
martes 9 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 PSV vs. Atlético de Madrid ESPN 3 623 1623
martes 9 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Tottenham vs. Slavia Praga ESPN 4 NO 1624
martes 9 08:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Dentil Praia Clube vs. Zamalek DSPORTS 616 1616
martes 9 11:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Prosecco Doc Imaco Conegliano vs. Orlando Valkyries DSPORTS + 613 1613
martes 9 15:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Zhetysu VC vs. Savino del Benne Scandicci DSPORTS 616 1616
martes 9 18:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Osasco Sao Cristóvao Saúde vs. Alianza Lima DSPORTS + 613 1613
martes 9 19:30 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada Regular Columbus Blue Jackets vs. Carolina Hurricanes ESPN 4 NO 1624
martes 9 11:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino Equipos a confirmar DSPORTS 2 612 1612
martes 9 14:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino Equipos a confirmar DSPORTS 2 612 1612
martes 9 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 9 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 9 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 9 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
martes 9 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 9 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 9 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
martes 9 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 9 22:00 hs. PROGRAMAS Marca Femenina DSPORTS 610 1610
