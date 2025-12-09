Directv: Agenda deportiva para el martes 9 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 9 de diciembre
Para este martes 9 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva para el martes 9 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 9
|✓
|10:30 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Kairat
|vs.
|Olympiacos
|ESPN
|621
|1621
|martes 9
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Bayern Múnich
|vs.
|Sporting Lisboa
|ESPN
|621
|1621
|martes 9
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Inter de Milán
|vs.
|Liverpool
|ESPN
|621
|1621
|martes 9
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Atalanta
|vs.
|Chelsea
|ESPN 5
|625
|1625
|martes 9
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Union Saint-Gilliose
|vs.
|Olympique de Marsella
|ESPN 6
|626
|1626
|martes 9
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Monaco
|vs.
|Galatasaray
|ESPN 7
|627
|1627
|martes 9
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Barcelona
|vs.
|Eintracht Frankfurt
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 9
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|PSV
|vs.
|Atlético de Madrid
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 9
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Tottenham
|vs.
|Slavia Praga
|ESPN 4
|NO
|1624
|martes 9
|✓
|08:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Dentil Praia Clube
|vs.
|Zamalek
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 9
|✓
|11:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Prosecco Doc Imaco Conegliano
|vs.
|Orlando Valkyries
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 9
|✓
|15:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Zhetysu VC
|vs.
|Savino del Benne Scandicci
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 9
|✓
|18:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Osasco Sao Cristóvao Saúde
|vs.
|Alianza Lima
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 9
|✓
|19:30 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|Columbus Blue Jackets
|vs.
|Carolina Hurricanes
|ESPN 4
|NO
|1624
|martes 9
|✓
|11:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino
|Equipos a confirmar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 9
|✓
|14:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino
|Equipos a confirmar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 9
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Marca Femenina
|DSPORTS
|610
|1610