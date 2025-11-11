Expreso
Agenda deportiva completa para el 16 de junio, solo en Directv
Agenda deportiva completa para el martes 11 de noviembre, solo en DirectvCanva

Directv: Agenda deportiva para el martes 11 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 11 de noviembre

Para este martes 11 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 11 07:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Chile vs. Canadá DSPORTS 610 1610
martes 11 07:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Uganda vs. Francia DSPORTS + 613 1613
martes 11 08:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Irlanda vs. Paraguay DSPORTS 614 1614
martes 11 08:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Uzbekistán vs. Panamá DSPORTS 616 1616
martes 11 09:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos República Checa vs. Estados Unidos DSPORTS + 613 1613
martes 11 09:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Burkina Faso vs. Tayakistán DSPORTS 617 1617
martes 11 10:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Arabia Saudita vs. Mali DSPORTS 616 1616
martes 11 10:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Nueva Zelanda vs. Austria DSPORTS 614 1614
martes 11 14:05 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Hapoel Tel Aviv vs. Baskonia DSPORTS + 613 1613
martes 11 15:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Paris Basket vs. Panathinaikos DSPORTS 2 612 1612
martes 11 18:00 hs. BÁSQUET Liga Nacional de   Básquet Boca Jrs. vs. Regatas DSPORTS 2 612 1612
martes 11 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 11 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 11 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 11 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
martes 11 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 11 17:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Fight DSPORTS 2 612 1612
martes 11 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 11 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
martes 11 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 11 20:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS 2 612 1612
martes 11 22:00 hs. PROGRAMAS Marca Femenina DSPORTS 610 1610
