Directv: Agenda deportiva para el martes 11 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 11 de noviembre
Para este martes 11 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 11
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Chile
|vs.
|Canadá
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 11
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Uganda
|vs.
|Francia
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 11
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Irlanda
|vs.
|Paraguay
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 11
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Uzbekistán
|vs.
|Panamá
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 11
|✓
|09:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|República Checa
|vs.
|Estados Unidos
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 11
|✓
|09:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Burkina Faso
|vs.
|Tayakistán
|DSPORTS
|617
|1617
|martes 11
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Arabia Saudita
|vs.
|Mali
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 11
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Nueva Zelanda
|vs.
|Austria
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 11
|✓
|14:05 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Hapoel Tel Aviv
|vs.
|Baskonia
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 11
|✓
|15:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Paris Basket
|vs.
|Panathinaikos
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 11
|✓
|18:00 hs.
|BÁSQUET
|Liga Nacional de Básquet
|Boca Jrs.
|vs.
|Regatas
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 11
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 11
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 11
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 11
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 11
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 11
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Fight
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 11
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 11
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 11
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 11
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 11
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Marca Femenina
|DSPORTS
|610
|1610