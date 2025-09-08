Expreso
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el lunes 8 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 8de septiembre

Para este lunes 8 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 8 13:45 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 6 Israel vs. Italia ESPN 621 1621
lunes 8 13:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 4 Eibar vs. Andorra DSPORTS 618 1618
lunes 8 17:30 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular New York Mets vs. Philadelphia Phillies ESPN 3 623 1623
lunes 8 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Minnesota Vikings vs. Chicago Bears ESPN 2 622 1622
lunes 8 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 8 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 8 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 8 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 8 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 8 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 8 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 8 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
lunes 8 22:00 hs. PROGRAMAS Más que fútbol DSPORTS 610 1610
