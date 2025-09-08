Directv: Agenda deportiva para el lunes 8 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 8de septiembre
Para este lunes 8 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 8
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 6
|Israel
|vs.
|Italia
|ESPN
|621
|1621
|lunes 8
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 4
|Eibar
|vs.
|Andorra
|DSPORTS
|618
|1618
|lunes 8
|✓
|17:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|New York Mets
|vs.
|Philadelphia Phillies
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 8
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Minnesota Vikings
|vs.
|Chicago Bears
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 8
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 8
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 8
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 8
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 8
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 8
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 8
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 8
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 8
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Más que fútbol
|DSPORTS
|610
|1610