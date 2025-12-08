Directv: Agenda deportiva para el lunes 8 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este unes 8 de diciembre
Para este unes 8 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva para el lunes 8 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 8
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 15
|Osasuna
|vs.
|Levante
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 8
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 15
|Wolverhampton
|vs.
|Manchester United
|ESPN
|621
|1621
|lunes 8
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 14
|Pisa
|vs.
|Parma
|ESPN
|621
|1621
|lunes 8
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 14
|Torino
|vs.
|AC Milan
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 8
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 15
|Besiktas
|vs.
|Gaziantep
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 8
|✓
|10:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 17
|Burgos
|vs.
|Albacete
|DSPORTS
|616
|1616
|lunes 8
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 17
|Las Palmas
|vs.
|Mirandés
|DSPORTS
|616
|1616
|lunes 8
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Philadelphia Eagles
|vs.
|Los Angeles Chargers
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 8
|✓
|07:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino
|Irán
|vs.
|Uruguay
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 8
|✓
|09:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino
|Túnez
|vs.
|Argentina
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 8
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 8
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 8
|✓
|15:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|611
|1611
|lunes 8
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|lunes 8
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 8
|✓
|18:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|611
|1611
|lunes 8
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 8
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 8
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Mas que fútbol
|DSPORTS
|610
|1610