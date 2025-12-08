Expreso
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el lunes 8 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este unes 8 de diciembre

Para este unes 8 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva para el lunes 8 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 8 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 15 Osasuna vs. Levante DSPORTS 610 1610
lunes 8 15:00 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 15 Wolverhampton vs. Manchester United ESPN 621 1621
lunes 8 09:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 14 Pisa vs. Parma ESPN 621 1621
lunes 8 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 14 Torino vs. AC Milan ESPN 2 622 1622
lunes 8 12:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía - Fecha 15 Besiktas vs. Gaziantep ESPN 5 625 1625
lunes 8 10:15 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 17 Burgos vs. Albacete DSPORTS 616 1616
lunes 8 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 17 Las Palmas vs. Mirandés DSPORTS 616 1616
lunes 8 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Philadelphia Eagles vs. Los Angeles Chargers ESPN 2 622 1622
lunes 8 07:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino Irán vs. Uruguay DSPORTS 2 612 1612
lunes 8 09:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino Túnez vs. Argentina DSPORTS 2 612 1612
lunes 8 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 8 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 8 15:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 611 1611
lunes 8 17:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
lunes 8 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 8 18:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 611 1611
lunes 8 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 8 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 8 22:00 hs. PROGRAMAS Mas que fútbol DSPORTS 610 1610
