Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el lunes 22 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 22 de diciembre

Para este lunes 22 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Directv: Agenda deportiva para el lunes 22 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 22 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 17 Athletic de Bilbao vs. Espanyol ESPN 2 622 1622
lunes 22 15:00 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 17 Fulham vs. Nottingham Forest ESPN 621 1621
lunes 22 14:00 hs. FÚTBOL Supercopa de Italia Final DSPORTS 610 1610
lunes 22 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular San Francisco 49ers vs. Indianapolis Colts ESPN 2 622 1622
lunes 22 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 22 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 22 12:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
lunes 22 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 22 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 22 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 22 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 22 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 22 22:00 hs. PROGRAMAS Más que fútbol DSPORTS 610 1610

Las Últimas Noticias

  1. Virgilio Olaya al Bayern Múnich: Primer ecuatoriano en los Bávaros

  2. Directv: Agenda deportiva para el lunes 22 de diciembre

  3. Maximalismo Navideño: 5 consejos de expertos para un look festivo equilibrado

  4. Qué bancos en Ecuador atienden el 24 y 25 de diciembre: horarios y canales digitales

  5. Caso Las Malvinas: Tribunal expone hallazgos y responsabilidades penales

LO MÁS VISTO

  1. Barcelona sacude el camerino: limpieza de huelguistas luego del golpe ante IDV

  2. La fría confesión de la mujer que desmembró a su madre en Sauces 9

  3. ¿Quién fue Diego Borella, a quien 'Emily in Paris' dedica su quinta temporada?

  4. Asesinan a mujer tras salir del sepelio del futbolista Mario Pineida

  5. Embajada de Alemania anuncia la naturalización de la canciller ecuatoriana

Te recomendamos