Directv: Agenda deportiva para el lunes 22 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 22 de diciembre
Para este lunes 22 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 22
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 17
|Athletic de Bilbao
|vs.
|Espanyol
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 22
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 17
|Fulham
|vs.
|Nottingham Forest
|ESPN
|621
|1621
|lunes 22
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Supercopa de Italia
|Final
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|San Francisco 49ers
|vs.
|Indianapolis Colts
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 22
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|12:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Más que fútbol
|DSPORTS
|610
|1610