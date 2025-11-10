Directv: Agenda deportiva para el lunes 10 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 10 de noviembre
Para este lunes 10 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 10
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 13
|Burgos
|vs.
|Castellón
|DSPORTS
|619
|1619
|lunes 10
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Corea del Sur
|vs.
|Costa de MArfíl
|DSPORTS
|616
|1616
|lunes 10
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Suiza
|vs.
|México
|DSPORTS
|614
|1614
|lunes 10
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Colombia
|vs.
|Corea del Sur
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 10
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|El Salvador
|vs.
|Alemania
|DSPORTS
|617
|1617
|lunes 10
|✓
|09:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Zambia
|vs.
|Brasil
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 10
|✓
|09:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Honduras
|vs.
|Indonesia
|DSPORTS
|616
|1616
|lunes 10
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Egipto
|vs.
|Inglaterra
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 10
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Venzuela
|vs.
|Haití
|DSPORTS
|614
|1614
|lunes 10
|✓
|12:45 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 10
|✓
|14:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 10
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 10
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 10
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 10
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 10
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 10
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Más que fútbol
|DSPORTS
|610
|1610