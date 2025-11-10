Expreso
Agenda deportiva completa para el lunes 10 de noviembre, solo en Directv.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el lunes 10 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 10 de noviembre

Para este lunes 10 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 10 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 13 Burgos vs. Castellón DSPORTS 619 1619
lunes 10 07:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Corea del Sur vs. Costa de MArfíl DSPORTS 616 1616
lunes 10 07:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Suiza vs. México DSPORTS 614 1614
lunes 10 08:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Colombia vs. Corea del Sur DSPORTS 610 1610
lunes 10 08:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos El Salvador vs. Alemania DSPORTS 617 1617
lunes 10 09:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Zambia vs. Brasil DSPORTS + 613 1613
lunes 10 09:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Honduras vs. Indonesia DSPORTS 616 1616
lunes 10 10:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Egipto vs. Inglaterra DSPORTS 610 1610
lunes 10 10:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Venzuela vs. Haití DSPORTS 614 1614
lunes 10 12:45 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 10 14:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 10 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
lunes 10 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 10 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 10 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 10 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 10 22:00 hs. PROGRAMAS Más que fútbol DSPORTS 610 1610
