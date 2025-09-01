Directv: Agenda deportiva para el lunes 1 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 1 de septiembre
Para este lunes 1 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|VC
|HD
|lunes 1
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 7 - Clausura
|Gimnasia La Plata
|vs.
|Atlético Tucumán
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|lunes 1
|✓
|17:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 7 - Clausura
|Platense
|vs.
|Godoy Cruz
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|lunes 1
|✓
|06:45 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Estonia
|vs.
|Turquía
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 1
|✓
|08:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Alemania
|vs.
|Gran Bretaña
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|10:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Portugal
|vs.
|Letonia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 1
|✓
|12:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|FInalndia
|vs.
|Lituania
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 1
|✓
|13:15 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Serbia
|vs.
|República Checa
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Octavos de final
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 1
|✓
|10:30 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Octavos de final
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 1
|✓
|15:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Philadelphia Phillies
|vs.
|Milwaukee Brewers
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 1
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Seattle Mariners
|vs.
|Tampa Bay Rays
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 1
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Octavos de Final
|Estados Unidos
|vs.
|Canadá
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 1
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Octavos de Final
|Turquía
|vs.
|Eslovenia
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 1
|✓
|10:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|lunes 1
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613