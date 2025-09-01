Expreso
  Agenda deportiva DirecTV

Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el lunes 1 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 1 de septiembre

Para este lunes 1 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL VC HD
lunes 1 15:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 7 - Clausura Gimnasia La Plata vs. Atlético Tucumán TYC INTERNACIONAL 629 1629
lunes 1 17:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 7 - Clausura Platense vs. Godoy Cruz TYC INTERNACIONAL 629 1629
lunes 1 06:45 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Estonia vs. Turquía DSPORTS 2 612 1612
lunes 1 08:30 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Alemania vs. Gran Bretaña DSPORTS 610 1610
lunes 1 10:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Portugal vs. Letonia DSPORTS 2 612 1612
lunes 1 12:30 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos FInalndia vs. Lituania DSPORTS 2 612 1612
lunes 1 13:15 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Serbia vs. República Checa DSPORTS 610 1610
lunes 1 10:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Octavos de final ESPN 3 623 1623
lunes 1 10:30 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Octavos de final ESPN 2 622 1622
lunes 1 15:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Philadelphia Phillies vs. Milwaukee Brewers ESPN 5 625 1625
lunes 1 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Seattle Mariners vs. Tampa Bay Rays ESPN 3 623 1623
lunes 1 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Octavos de Final Estados Unidos vs. Canadá DSPORTS + 613 1613
lunes 1 08:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Octavos de Final Turquía vs. Eslovenia DSPORTS + 613 1613
lunes 1 10:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 1 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 1 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 1 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 1 18:00 hs. PROGRAMAS Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
lunes 1 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 1 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 1 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
