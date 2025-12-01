Expreso
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el lunes 1 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 1 de diciembre

Para este lunes 1 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva lunes 1 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 1 15:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional - Cuartos de Final Barracas Central vs. Gimnasia La Plata TYC INTERNACIONAL 629 1629
lunes 1 13:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 14 Rayo Vallecano vs. Valencia ESPN 621 1621
lunes 1 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 13 Bologna vs. Cremonese ESPN 5 625 1625
lunes 1 15:00 hs. FÚTBOL EFL Championship - Fecha 17 Birmingham City vs. Watford ESPN 7 627 1627
lunes 1 17:10 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Argentina vs. Cuba DSPORTS 2 612 1612
lunes 1 19:00 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Estados Unidos vs. Nicaragua DSPORTS + 613 1613
lunes 1 19:10 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Canadá vs. Bahamas DSPORTS 614 1614
lunes 1 19:10 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Puerto Rico vs. Jamaica DSPORTS 617 1617
lunes 1 19:10 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas República Dominicana vs. México DSPORTS 616 1616
lunes 1 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular New York Giants vs. New England Patriots ESPN 2 622 1622
lunes 1 14:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino - Fase de Grupos Suecia vs. Brasil DSPORTS 2 612 1612
lunes 1 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 1 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 1 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 1 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
lunes 1 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 1 18:00 hs. PROGRAMAS Más que fútbol DSPORTS 610 1610
lunes 1 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 1 21:30 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 610 1610
