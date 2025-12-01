Directv: Agenda deportiva para el lunes 1 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 1 de diciembre
Para este lunes 1 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva lunes 1 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 1
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Cuartos de Final
|Barracas Central
|vs.
|Gimnasia La Plata
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|lunes 1
|✓
|13:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 14
|Rayo Vallecano
|vs.
|Valencia
|ESPN
|621
|1621
|lunes 1
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 13
|Bologna
|vs.
|Cremonese
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 1
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 17
|Birmingham City
|vs.
|Watford
|ESPN 7
|627
|1627
|lunes 1
|✓
|17:10 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Argentina
|vs.
|Cuba
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 1
|✓
|19:00 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Estados Unidos
|vs.
|Nicaragua
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 1
|✓
|19:10 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Canadá
|vs.
|Bahamas
|DSPORTS
|614
|1614
|lunes 1
|✓
|19:10 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Puerto Rico
|vs.
|Jamaica
|DSPORTS
|617
|1617
|lunes 1
|✓
|19:10 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|República Dominicana
|vs.
|México
|DSPORTS
|616
|1616
|lunes 1
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|New York Giants
|vs.
|New England Patriots
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 1
|✓
|14:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino - Fase de Grupos
|Suecia
|vs.
|Brasil
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 1
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|Más que fútbol
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 1
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|610
|1610