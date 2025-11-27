Directv: Agenda deportiva para el jueves 27 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 27 de noviembre
Para este jueves 27 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva jueves 27 de noviembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 27
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5
|Ludogorets
|vs.
|Celta de Vigo
|ESPN 7
|627
|1627
|jueves 27
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5
|Aston Villa
|vs.
|Young Boys
|ESPN
|621
|1621
|jueves 27
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5
|Feyenoord
|vs.
|Celtic
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 27
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5
|Porto
|vs.
|Niza
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 27
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5
|Roma
|vs.
|Midtylland
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 27
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5
|Go Ahead Eagles
|vs.
|Stuttgart
|ESPN 7
|627
|1627
|jueves 27
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5
|Betis
|vs.
|Utrecht
|ESPN
|621
|1621
|jueves 27
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5
|Bologna
|vs.
|Salzburg
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 27
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5
|Maccabi Tel-Aviv
|vs.
|Lyon
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 27
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5
|Rangers
|vs.
|Braga
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 27
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Tercer Puesto
|Equipos a confirmar
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 27
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Final
|Equipos a confirmar
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 27
|✓
|18:00 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Chile
|vs.
|Brasil
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 27
|✓
|18:00 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Cuba
|vs.
|Argentina
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 27
|✓
|20:30 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Colombia
|vs.
|Venezuela
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 27
|✓
|20:30 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Panamá
|vs.
|Uruguay
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 27
|✓
|13:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Green Bay Packers
|vs.
|Detroit Lions
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 27
|✓
|16:30 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Kansas City Chiefs
|vs.
|Dallas Cowboys
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 27
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Cincinnati Bengals
|vs.
|Baltimore Ravens
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 27
|✓
|12:00 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino
|Brasil
|vs.
|Cuba
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 27
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 27
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 27
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 27
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 27
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 27
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 27
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 27
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 27
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 27
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Historias: Messi Blaugrana - Supercopa de España
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 27
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos: Miguel Ángel Russo
|DSPORTS
|610
|1610