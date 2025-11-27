Expreso
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el jueves 27 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 27 de noviembre

Para este jueves 27 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva jueves 27 de noviembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 27 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5 Ludogorets vs. Celta de Vigo ESPN 7 627 1627
jueves 27 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5 Aston Villa vs. Young Boys ESPN 621 1621
jueves 27 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5 Feyenoord vs. Celtic ESPN 4 NO 1624
jueves 27 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5 Porto vs. Niza ESPN 3 623 1623
jueves 27 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5 Roma vs. Midtylland ESPN 2 622 1622
jueves 27 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5 Go Ahead Eagles vs. Stuttgart ESPN 7 627 1627
jueves 27 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5 Betis vs. Utrecht ESPN 621 1621
jueves 27 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5 Bologna vs. Salzburg ESPN 3 623 1623
jueves 27 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5 Maccabi Tel-Aviv vs. Lyon ESPN 2 622 1622
jueves 27 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 5 Rangers vs. Braga ESPN 4 NO 1624
jueves 27 07:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA Sub-17 - Tercer Puesto Equipos a confirmar DSPORTS + 613 1613
jueves 27 11:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA Sub-17 - Final Equipos a confirmar DSPORTS + 613 1613
jueves 27 18:00 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Chile vs. Brasil DSPORTS + 613 1613
jueves 27 18:00 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Cuba vs. Argentina DSPORTS 2 612 1612
jueves 27 20:30 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Colombia vs. Venezuela DSPORTS + 613 1613
jueves 27 20:30 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Panamá vs. Uruguay DSPORTS 2 612 1612
jueves 27 13:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Green Bay Packers vs. Detroit Lions ESPN 5 625 1625
jueves 27 16:30 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Kansas City Chiefs vs. Dallas Cowboys ESPN 5 625 1625
jueves 27 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens ESPN 5 625 1625
jueves 27 12:00 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino Brasil vs. Cuba DSPORTS 2 612 1612
jueves 27 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 27 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 27 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 27 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
jueves 27 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
jueves 27 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 27 19:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 610 1610
jueves 27 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 27 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 27 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias: Messi Blaugrana - Supercopa de España DSPORTS 610 1610
jueves 27 22:30 hs. PROGRAMAS Hilos: Miguel Ángel Russo DSPORTS 610 1610
