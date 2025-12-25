Directv: Agenda deportiva para el jueves 25 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 25 de diciembre
Para este jueves 25 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO
Directv: Agenda deportiva para el jueves 25 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 26
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 18
|Manchester United
|vs.
|Newcastle
|ESPN
|621
|1621
|viernes 26
|✓
|10:00 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 23
|Middlesbrough
|vs.
|Blackburn Rovers
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 26
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 23
|Wrexham
|vs.
|Sheffield United
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 26
|✓
|12:30 hs.
|VÓLEY
|Liga Italiana de Voleibol Femenino
|Firenze
|vs.
|Savino del Bene
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 26
|✓
|14:30 hs.
|VÓLEY
|Liga Italiana de Voleibol Masculina
|Valsa Group Modena
|vs.
|MA Acqua S. Bernardo Cuneo
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 26
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Verano - Camino al mundial
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 26
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 26
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 26
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610