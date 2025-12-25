Expreso
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el jueves 25 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 25 de diciembre

Para este jueves 25 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO

Directv: Agenda deportiva para el jueves 25 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 26 15:00 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 18 Manchester United vs. Newcastle ESPN 621 1621
viernes 26 10:00 hs. FÚTBOL EFL Championship - Fecha 23 Middlesbrough vs. Blackburn Rovers ESPN 5 625 1625
viernes 26 12:30 hs. FÚTBOL EFL Championship - Fecha 23 Wrexham vs. Sheffield United ESPN 5 625 1625
viernes 26 12:30 hs. VÓLEY Liga Italiana de Voleibol Femenino Firenze vs. Savino del Bene DSPORTS 2 612 1612
viernes 26 14:30 hs. VÓLEY Liga Italiana de Voleibol Masculina Valsa Group Modena vs. MA Acqua S. Bernardo Cuneo DSPORTS 2 612 1612
viernes 26 15:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Verano - Camino al mundial DSPORTS 610 1610
viernes 26 16:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 26 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 26 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
