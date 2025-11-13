Directv: Agenda deportiva para el jueves 13 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 13 de noviembre
Para este jueves 13 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 13
|✓
|11:00 hs.
|FUTBOL
|Al Ain International Cup
|Irán
|vs.
|Cabo Verde
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 13
|✓
|14:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Real Madrid
|vs.
|Panathinaikos
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 13
|✓
|17:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Mol-Sorum (Nor)
|vs.
|Hannibal-Llambías (Uru)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 13
|✓
|18:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Ana Patrícia-Duda (Bra)
|vs.
|Phillips-Mears (Aus)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 13
|✓
|19:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Thamela-Victoria (Bra)
|vs.
|Gaona-Allcca (Per)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 13
|✓
|20:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Beach Volleyball World Cup
|vs.
|Michelle-Corrales (Par)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 13
|✓
|21:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Evandro-Arthur Lanci (Bra)
|vs.
|Mora-López (Nca)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 13
|✓
|22:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Hennins-Wust (Ale)
|vs.
|Ameiva-Bueno (Arg)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 13
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 13
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 13
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 13
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 13
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 13
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 13
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 13
|✓
|18:30 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 13
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610