Agenda deportiva completa para el jueves, solo en Directv
Agenda deportiva completa para el jueves, solo en Directv

Directv: Agenda deportiva para el jueves 13 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 13 de noviembre

Para este jueves 13 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 13 11:00 hs. FUTBOL Al Ain International   Cup Irán vs. Cabo Verde DSPORTS + 613 1613
jueves 13 14:45 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Real Madrid vs. Panathinaikos DSPORTS 2 612 1612
jueves 13 17:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Mol-Sorum (Nor) vs. Hannibal-Llambías (Uru) DSPORTS 2 612 1612
jueves 13 18:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Ana Patrícia-Duda (Bra) vs. Phillips-Mears (Aus) DSPORTS 2 612 1612
jueves 13 19:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Thamela-Victoria (Bra) vs. Gaona-Allcca (Per) DSPORTS 2 612 1612
jueves 13 20:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Beach Volleyball World Cup vs. Michelle-Corrales (Par) DSPORTS 2 612 1612
jueves 13 21:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Evandro-Arthur Lanci (Bra) vs. Mora-López (Nca) DSPORTS 2 612 1612
jueves 13 22:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Hennins-Wust (Ale) vs. Ameiva-Bueno (Arg) DSPORTS 2 612 1612
jueves 13 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 13 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 13 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 13 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
jueves 13 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
jueves 13 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 13 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 13 18:30 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
jueves 13 21:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
