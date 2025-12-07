Expreso
  Agenda deportiva DirecTV

Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.Envato

Directv: Agenda deportiva para el domingo 7 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 7 de diciembre

Para este domingo 7 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva para el domingo 7 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 7 17:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional - Fecha Semifinal Boca Juniors vs. Racing ESPN 621 1621
domingo 7 14:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 8 - Fase Final II El Nacional vs. Aucas TELEAMAZONAS 180 1180
domingo 7 16:30 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 8 - Fase Final I Barcelona de Guayaquil vs. Universidad Católica ECUAVISA 182 1182
domingo 7 08:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 15 Elche vs. Girona ESPN 4 NO 1624
domingo 7 10:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 15 Valencia vs. Sevilla DSPORTS 610 1610
domingo 7 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 15 Espanyol vs. Rayo Vallecano ESPN 2 622 1622
domingo 7 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 15 Real Madrid vs. Celta de Vigo DSPORTS 610 1610
domingo 7 09:00 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 15 Brighton vs. West Ham ESPN 621 1621
domingo 7 11:30 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 15 Fulham vs. Crystal Palace ESPN 621 1621
domingo 7 06:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 14 Cremonese vs. Lecce ESPN 2 622 1622
domingo 7 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 14 Napoli vs. Juventus ESPN 621 1621
domingo 7 09:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 13 Hamburgo vs. Werder Bremen ESPN 5 625 1625
domingo 7 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 17 Granada vs. Ceuta DSPORTS 616 1616
domingo 7 10:45 hs. FÚTBOL Eredivisie Femenina Ajax vs. Utrecht DSPORTS 614 1614
domingo 7 15:10 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino Tercer Puesto DSPORTS + 613 1613
domingo 7 17:40 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino Final DSPORTS + 613 1613
domingo 7 08:20 hs. RUGBY World Rugby Seven Series - Super Session Capetown ESPN 3 623 1623
domingo 7 09:30 hs. TENIS Ultimate Tennis Showdown - Final 4 Semifinal 1 DSPORTS 2 612 1612
domingo 7 10:30 hs. TENIS Ultimate Tennis Showdown - Final 4 Semifinal 2 DSPORTS 2 612 1612
domingo 7 11:30 hs. TENIS Ultimate Tennis Showdown - Final 4 Final DSPORTS 2 612 1612
domingo 7 10:00 hs. VÓLEY Liga Italiana Femenina de Voleibol Igor Novara vs. Firenze DSPORTS 616 1616
domingo 7 13:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Pittsburgh Steelers vs. Baltimore Ravens ESPN 5 625 1625
domingo 7 13:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars ESPN 7 627 1627
domingo 7 16:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Chicago Bears vs. Green Bay Packers ESPN 5 625 1625
domingo 7 16:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals ESPN 7 627 1627
domingo 7 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Houston Texans vs. Kansas City Chiefs ESPN 2 622 1622
domingo 7 19:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
