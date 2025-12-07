Directv: Agenda deportiva para el domingo 7 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 7 de diciembre
Para este domingo 7 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva para el domingo 7 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|domingo 7
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha Semifinal
|Boca Juniors
|vs.
|Racing
|ESPN
|621
|1621
|domingo 7
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 8 - Fase Final II
|El Nacional
|vs.
|Aucas
|TELEAMAZONAS
|180
|1180
|domingo 7
|✓
|16:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 8 - Fase Final I
|Barcelona de Guayaquil
|vs.
|Universidad Católica
|ECUAVISA
|182
|1182
|domingo 7
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 15
|Elche
|vs.
|Girona
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 7
|✓
|10:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 15
|Valencia
|vs.
|Sevilla
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 7
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 15
|Espanyol
|vs.
|Rayo Vallecano
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 7
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 15
|Real Madrid
|vs.
|Celta de Vigo
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 7
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 15
|Brighton
|vs.
|West Ham
|ESPN
|621
|1621
|domingo 7
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 15
|Fulham
|vs.
|Crystal Palace
|ESPN
|621
|1621
|domingo 7
|✓
|06:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 14
|Cremonese
|vs.
|Lecce
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 7
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 14
|Napoli
|vs.
|Juventus
|ESPN
|621
|1621
|domingo 7
|✓
|09:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 13
|Hamburgo
|vs.
|Werder Bremen
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 7
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 17
|Granada
|vs.
|Ceuta
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 7
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Eredivisie Femenina
|Ajax
|vs.
|Utrecht
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 7
|✓
|15:10 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino
|Tercer Puesto
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 7
|✓
|17:40 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino
|Final
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 7
|✓
|08:20 hs.
|RUGBY
|World Rugby Seven Series - Super Session
|Capetown
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 7
|✓
|09:30 hs.
|TENIS
|Ultimate Tennis Showdown - Final 4
|Semifinal 1
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 7
|✓
|10:30 hs.
|TENIS
|Ultimate Tennis Showdown - Final 4
|Semifinal 2
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 7
|✓
|11:30 hs.
|TENIS
|Ultimate Tennis Showdown - Final 4
|Final
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 7
|✓
|10:00 hs.
|VÓLEY
|Liga Italiana Femenina de Voleibol
|Igor Novara
|vs.
|Firenze
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 7
|✓
|13:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Pittsburgh Steelers
|vs.
|Baltimore Ravens
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 7
|✓
|13:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Indianapolis Colts
|vs.
|Jacksonville Jaguars
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 7
|✓
|16:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Chicago Bears
|vs.
|Green Bay Packers
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 7
|✓
|16:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Los Angeles Rams
|vs.
|Arizona Cardinals
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 7
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Houston Texans
|vs.
|Kansas City Chiefs
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 7
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610