Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el domingo 30 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 30 de noviembre

Para este domingo 30 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva domingo 30 de noviembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 30 16:30 hs. FÚTBOL Liga Profesional - Cuartos de Final Boca Juniors vs. Argentinos Juniors ESPN 621 1621
domingo 30 13:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 7 - Fase Final II Aucas vs. Deportivo Cuenca ECUAVISA 182 1182
domingo 30 08:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 14 Real Sociedad vs. Villarreal ESPN 4 NO 1624
domingo 30 10:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 14 Sevilla vs. Betis DSPORTS 610 1610
domingo 30 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 14 Celta de Vigo vs. Espanyol DSPORTS 610 1610
domingo 30 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 14 Girona vs. Real Madrid ESPN 2 622 1622
domingo 30 07:00 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 13 Crystal Palace vs. Manchester United ESPN 621 1621
domingo 30 09:05 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 13 Aston Villa vs. Wolverhampton ESPN 621 1621
domingo 30 11:30 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 13 Chelsea vs. Arsenal ESPN 621 1621
domingo 30 09:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 13 Pisa vs. Inter de Milan ESPN 3 623 1623
domingo 30 12:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 13 Atalanta vs. Fiorentina ESPN 2 622 1622
domingo 30 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 13 Roma vs. Napoli ESPN 3 623 1623
domingo 30 12:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía - Fecha 14 Fatih Karagumruk vs. Besiktas ESPN 6 626 1626
domingo 30 08:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 16 Real Zaragoza vs. Leganés DSPORTS 616 1616
domingo 30 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 16 Córdoba vs. Cádiz DSPORTS 616 1616
domingo 30 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 16 Mirandés vs. Real Sociedad B DSPORTS 617 1617
domingo 30 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 16 Castellón vs. Las Palmas DSPORTS 616 1616
domingo 30 06:00 hs. FÚTBOL Eredivisie - Fecha 14 PSV vs. FC Volendam ESPN 3 623 1623
domingo 30 17:00 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Venezuela vs. Colombia DSPORTS + 613 1613
domingo 30 17:10 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Brasil vs. Chile DSPORTS 2 612 1612
domingo 30 19:40 hs. BÁSQUET Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas Uruguay vs. Panamá DSPORTS 2 612 1612
domingo 30 09:30 hs. RUGBY World Rugby Seven Series Dubai ESPN 5 625 1625
domingo 30 11:00 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran Premio de Catar Carrera DISNEY +
domingo 30 11:00 hs. VÓLEY Liga Italliana de Voleibol Cucine Lube Civitanova vs. Ma Acqua S: Bernardo Cuneo DSPORTS + 613 1613
domingo 30 13:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Houston Texans vs. Indianapolis Colts ESPN 7 627 1627
domingo 30 13:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Los Angeles Rams vs. Carolina Panthers ESPN 5 625 1625
domingo 30 16:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers ESPN 5 625 1625
domingo 30 16:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers ESPN 7 627 1627
domingo 30 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Denver Broncos vs. Washington Commanders ESPN 2 622 1622
domingo 30 01:00 hs. DEPORTES EXTREMOS FISE World Series UCI BMX Freestyle Park WC Final Masculina DSPORTS 614 1614
domingo 30 07:30 hs. CICLISMO UCI Cyclo-Cross World Championships Flamanville: Mujeres Elite DSPORTS + 613 1613
domingo 30 09:00 hs. CICLISMO UCI Cyclo-Cross World Championships Flamanville: Hombres Elite DSPORTS + 613 1613
domingo 30 09:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino - Fase de Grupos Islandia vs. Uruguay DSPORTS 2 612 1612
domingo 30 12:00 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino - Fase de Grupos Austria vs. Argentina DSPORTS 2 612 1612
domingo 30 18:00 hs. PADEL Premier Padel - Acapulco Final ESPN 3 623 1623
domingo 30 18:15 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
