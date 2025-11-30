Directv: Agenda deportiva para el domingo 30 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 30 de noviembre
Para este domingo 30 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva domingo 30 de noviembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|domingo 30
|✓
|16:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Cuartos de Final
|Boca Juniors
|vs.
|Argentinos Juniors
|ESPN
|621
|1621
|domingo 30
|✓
|13:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 7 - Fase Final II
|Aucas
|vs.
|Deportivo Cuenca
|ECUAVISA
|182
|1182
|domingo 30
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 14
|Real Sociedad
|vs.
|Villarreal
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 30
|✓
|10:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 14
|Sevilla
|vs.
|Betis
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 30
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 14
|Celta de Vigo
|vs.
|Espanyol
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 30
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 14
|Girona
|vs.
|Real Madrid
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 30
|✓
|07:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 13
|Crystal Palace
|vs.
|Manchester United
|ESPN
|621
|1621
|domingo 30
|✓
|09:05 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 13
|Aston Villa
|vs.
|Wolverhampton
|ESPN
|621
|1621
|domingo 30
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 13
|Chelsea
|vs.
|Arsenal
|ESPN
|621
|1621
|domingo 30
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 13
|Pisa
|vs.
|Inter de Milan
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 30
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 13
|Atalanta
|vs.
|Fiorentina
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 30
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 13
|Roma
|vs.
|Napoli
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 30
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 14
|Fatih Karagumruk
|vs.
|Besiktas
|ESPN 6
|626
|1626
|domingo 30
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 16
|Real Zaragoza
|vs.
|Leganés
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 30
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 16
|Córdoba
|vs.
|Cádiz
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 30
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 16
|Mirandés
|vs.
|Real Sociedad B
|DSPORTS
|617
|1617
|domingo 30
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 16
|Castellón
|vs.
|Las Palmas
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 30
|✓
|06:00 hs.
|FÚTBOL
|Eredivisie - Fecha 14
|PSV
|vs.
|FC Volendam
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 30
|✓
|17:00 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Venezuela
|vs.
|Colombia
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 30
|✓
|17:10 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Brasil
|vs.
|Chile
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 30
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|Eliminatorias Mundial FIBA 2027 - Américas
|Uruguay
|vs.
|Panamá
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 30
|✓
|09:30 hs.
|RUGBY
|World Rugby Seven Series
|Dubai
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 30
|✓
|11:00 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de Catar
|Carrera
|DISNEY +
|domingo 30
|✓
|11:00 hs.
|VÓLEY
|Liga Italliana de Voleibol
|Cucine Lube Civitanova
|vs.
|Ma Acqua S: Bernardo Cuneo
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 30
|✓
|13:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Houston Texans
|vs.
|Indianapolis Colts
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 30
|✓
|13:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Los Angeles Rams
|vs.
|Carolina Panthers
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 30
|✓
|16:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Buffalo Bills
|vs.
|Pittsburgh Steelers
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 30
|✓
|16:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Las Vegas Raiders
|vs.
|Los Angeles Chargers
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 30
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Denver Broncos
|vs.
|Washington Commanders
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 30
|✓
|01:00 hs.
|DEPORTES EXTREMOS
|FISE World Series
|UCI BMX Freestyle Park WC Final Masculina
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 30
|✓
|07:30 hs.
|CICLISMO
|UCI Cyclo-Cross World Championships
|Flamanville: Mujeres Elite
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 30
|✓
|09:00 hs.
|CICLISMO
|UCI Cyclo-Cross World Championships
|Flamanville: Hombres Elite
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 30
|✓
|09:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino - Fase de Grupos
|Islandia
|vs.
|Uruguay
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 30
|✓
|12:00 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino - Fase de Grupos
|Austria
|vs.
|Argentina
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 30
|✓
|18:00 hs.
|PADEL
|Premier Padel - Acapulco
|Final
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 30
|✓
|18:15 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610