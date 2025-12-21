Expreso
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el domingo 21 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 21 de diciembre

Para este domingo 21 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 21 16:30 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 10 - Fase Final I Liga de Quito vs. Universidad Católica ECUAVISA 182 1182
domingo 21 16:30 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 10 - Fase Final I Orense vs. Libertad TELEAMAZONAS 180 1180
domingo 21 08:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 17 Girona vs. Atlético de Madrid ESPN 621 1621
domingo 21 10:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 17 Villarreal vs. Barcelona ESPN 621 1621
domingo 21 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 17 Elche vs. Rayo Vallecano DSPORTS 610 1610
domingo 21 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 17 Betis vs. Getafe DSPORTS 610 1610
domingo 21 06:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 16 Cagliari vs. Pisa ESPN 2 622 1622
domingo 21 09:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 16 Sassuolo vs. Torino ESPN 2 622 1622
domingo 21 09:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 15 Mainz 05 vs. St. Pauli ESPN 5 625 1625
domingo 21 10:15 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 19 Mirandés vs. Córdoba DSPORTS 617 1617
domingo 21 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 19 Burgos vs. Real Zaragoza DSPORTS 617 1617
domingo 21 08:45 hs. FÚTBOL Coupe de France - 32vos de Final Auxerre vs. Monaco DSPORTS 611 1611
domingo 21 08:45 hs. FÚTBOL Coupe de France - 32vos de Final Estrasburgo vs. Dunkerque DSPORTS 614 1614
domingo 21 08:45 hs. FÚTBOL Coupe de France - 32vos de Final FBBP vs. Olympique Marsella DSPORTS 610 1610
domingo 21 08:45 hs. FÚTBOL Coupe de France - 32vos de Final Niza vs. St. Etienne DSPORTS 616 1616
domingo 21 11:30 hs. FÚTBOL Coupe de France - 32vos de Final Stade Rennais vs. Les Sables DSPORTS 611 1611
domingo 21 15:00 hs. FÚTBOL Coupe de France - 32vos de Final Olympique Lyon vs. Saint Cyr-Collonges DSPORTS 611 1611
domingo 21 16:00 hs. FÚTBOL Copa de Brasil - Final (Vuelta) Vasco da Gama vs. Corinthians DSPORTS + 613 1613
domingo 21 06:00 hs. FÚTBOL Eredivisie - Fecha 17 Utrecht vs. PSV ESPN 3 623 1623
domingo 21 08:15 hs. FÚTBOL Eredivisie - Fecha 17 Feyenoord vs. Twente ESPN 3 623 1623
domingo 21 10:45 hs. FÚTBOL Eredivisie Femenina - Fecha 10 Ajax vs. NAC Breda DSPORTS 616 1616
domingo 21 15:00 hs. RUGBY Top 14 de Francia Bordeaux vs. Toulon ESPN 3 623 1623
domingo 21 10:00 hs. RUGBY Premiership Rugby Newcastle Falcons vs. Bath ESPN 4 NO 1624
domingo 21 12:00 hs. TENIS ATP Finals - Next Gen Final ESPN 2 622 1622
domingo 21 13:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Masculino de Clubes de la FIVB Tercer Puesto DSPORTS 2 612 1612
domingo 21 16:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Masculino de Clubes de la FIVB Final DSPORTS 2 612 1612
domingo 21 11:00 hs. VÓLEY Liga Italiana de Voleibol Masculina MA Acqua S.Bernardo Cuneo vs. Cucine Lube Civitanova DSPORTS 618 1618
domingo 21 13:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Los Angeles Chargers vs. Dallas Cowboys ESPN 5 625 1625
domingo 21 13:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Tampa Bay Buccaneers vs. Carolina Panthers ESPN 7 627 1627
domingo 21 16:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Las Vegas Raiders vs. Houston Texans ESPN 7 627 1627
domingo 21 16:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Pittsburgh Steelers vs. Detroit Lions ESPN 5 625 1625
domingo 21 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular New England Patriots vs. Baltimore Ravens ESPN 2 622 1622
domingo 21 07:30 hs. CICLISMO UCI Cyclo-Cross World Championships Koksijde: Mujeres Elite DSPORTS 2 612 1612
domingo 21 09:00 hs. CICLISMO UCI Cyclo-Cross World Championships Koksijde: Hombres Elite DSPORTS 2 612 1612
domingo 21 18:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
