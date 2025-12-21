Directv: Agenda deportiva para el domingo 21 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 21 de diciembre
Para este domingo 21 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|domingo 21
|✓
|16:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 10 - Fase Final I
|Liga de Quito
|vs.
|Universidad Católica
|ECUAVISA
|182
|1182
|domingo 21
|✓
|16:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 10 - Fase Final I
|Orense
|vs.
|Libertad
|TELEAMAZONAS
|180
|1180
|domingo 21
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 17
|Girona
|vs.
|Atlético de Madrid
|ESPN
|621
|1621
|domingo 21
|✓
|10:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 17
|Villarreal
|vs.
|Barcelona
|ESPN
|621
|1621
|domingo 21
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 17
|Elche
|vs.
|Rayo Vallecano
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 21
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 17
|Betis
|vs.
|Getafe
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 21
|✓
|06:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 16
|Cagliari
|vs.
|Pisa
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 21
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 16
|Sassuolo
|vs.
|Torino
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 21
|✓
|09:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 15
|Mainz 05
|vs.
|St. Pauli
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 21
|✓
|10:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 19
|Mirandés
|vs.
|Córdoba
|DSPORTS
|617
|1617
|domingo 21
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 19
|Burgos
|vs.
|Real Zaragoza
|DSPORTS
|617
|1617
|domingo 21
|✓
|08:45 hs.
|FÚTBOL
|Coupe de France - 32vos de Final
|Auxerre
|vs.
|Monaco
|DSPORTS
|611
|1611
|domingo 21
|✓
|08:45 hs.
|FÚTBOL
|Coupe de France - 32vos de Final
|Estrasburgo
|vs.
|Dunkerque
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 21
|✓
|08:45 hs.
|FÚTBOL
|Coupe de France - 32vos de Final
|FBBP
|vs.
|Olympique Marsella
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 21
|✓
|08:45 hs.
|FÚTBOL
|Coupe de France - 32vos de Final
|Niza
|vs.
|St. Etienne
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 21
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Coupe de France - 32vos de Final
|Stade Rennais
|vs.
|Les Sables
|DSPORTS
|611
|1611
|domingo 21
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Coupe de France - 32vos de Final
|Olympique Lyon
|vs.
|Saint Cyr-Collonges
|DSPORTS
|611
|1611
|domingo 21
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa de Brasil - Final (Vuelta)
|Vasco da Gama
|vs.
|Corinthians
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 21
|✓
|06:00 hs.
|FÚTBOL
|Eredivisie - Fecha 17
|Utrecht
|vs.
|PSV
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 21
|✓
|08:15 hs.
|FÚTBOL
|Eredivisie - Fecha 17
|Feyenoord
|vs.
|Twente
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 21
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Eredivisie Femenina - Fecha 10
|Ajax
|vs.
|NAC Breda
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 21
|✓
|15:00 hs.
|RUGBY
|Top 14 de Francia
|Bordeaux
|vs.
|Toulon
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 21
|✓
|10:00 hs.
|RUGBY
|Premiership Rugby
|Newcastle Falcons
|vs.
|Bath
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 21
|✓
|12:00 hs.
|TENIS
|ATP Finals - Next Gen
|Final
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 21
|✓
|13:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Masculino de Clubes de la FIVB
|Tercer Puesto
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 21
|✓
|16:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Masculino de Clubes de la FIVB
|Final
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 21
|✓
|11:00 hs.
|VÓLEY
|Liga Italiana de Voleibol Masculina
|MA Acqua S.Bernardo Cuneo
|vs.
|Cucine Lube Civitanova
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 21
|✓
|13:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Los Angeles Chargers
|vs.
|Dallas Cowboys
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 21
|✓
|13:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Tampa Bay Buccaneers
|vs.
|Carolina Panthers
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 21
|✓
|16:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Las Vegas Raiders
|vs.
|Houston Texans
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 21
|✓
|16:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Pittsburgh Steelers
|vs.
|Detroit Lions
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 21
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|New England Patriots
|vs.
|Baltimore Ravens
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 21
|✓
|07:30 hs.
|CICLISMO
|UCI Cyclo-Cross World Championships
|Koksijde: Mujeres Elite
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 21
|✓
|09:00 hs.
|CICLISMO
|UCI Cyclo-Cross World Championships
|Koksijde: Hombres Elite
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 21
|✓
|18:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610