Directv: Agenda deportiva para el domingo 16 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 16 de noviembre
Para este domingo 16 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|domingo 16
|✓
|18:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 16 - Clausura
|Boca Juniors
|vs.
|Tigre
|ESPN
|621
|1621
|domingo 16
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 10
|Portugal
|vs.
|Armenia
|ESPN
|621
|1621
|domingo 16
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 10
|Albania
|vs.
|Inglaterra
|ESPN
|621
|1621
|domingo 16
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 10
|Italia
|vs.
|Noruega
|ESPN
|621
|1621
|domingo 16
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 14
|Ceuta
|vs.
|Leganés
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 16
|✓
|10:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 14
|Almería
|vs.
|Cádiz
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 16
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 14
|Córdoba
|vs.
|Deportivo La Coruña
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 16
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 14
|Real Zaragoza
|vs.
|Huesca
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 16
|✓
|06:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A Femenina
|Napoli
|vs.
|Inter de Milán
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 16
|✓
|09:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A Femenina
|Roma
|vs.
|Lazio
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 16
|✓
|09:30 hs.
|FÚTBOL
|Women's Super League
|Tottenham
|vs.
|Arsenal
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 16
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL 7
|Kings League - Semifinal
|Ultimate Móstoles
|vs.
|Saiyans FC
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 16
|✓
|13:00 hs.
|FÚTBOL 7
|Kings League - Semifinal
|Pio FC
|vs.
|Porcinos
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 16
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL 7
|Kings League - Final
|Equipos a confirmar
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 16
|✓
|14:30 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Cuartos de Final
|Defensor Sporting
|vs.
|Corinthians
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 16
|✓
|17:30 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Cuartos de Final
|San José
|vs.
|Regatas
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 16
|✓
|09:30 hs.
|RUGBY
|Test Match
|Escocia
|vs.
|Argentina
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 16
|✓
|12:00 hs.
|TENIS
|ATP Finals
|Final
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 16
|✓
|15:30 hs.
|TENIS
|ATP - Challenger Tour - Uruguay Open
|Final
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 16
|✓
|04:45 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Carrera
|Gran Premio de la Comunidad Valenciana
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 16
|✓
|10:00 hs.
|VÓLEY
|Liga Italliana de Voleibol
|SCAI Perugia
|vs.
|Rana Verona
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 16
|✓
|01:30 hs.
|GOLF
|European Tour - DP World Tour Championship
|Ronda Final
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 16
|✓
|09:30 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Washington Commanders
|vs.
|Miami Dolphins
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 16
|✓
|13:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Cincinnati Bengals
|vs.
|Pittsburgh Steelers
|ESPN 6
|626
|1626
|domingo 16
|✓
|13:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Tampa Bay Buccaneers
|vs.
|Buffalo Bills
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 16
|✓
|16:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Kansas City Chiefs
|vs.
|Denver Broncos
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 16
|✓
|16:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Seatte Seahawks
|vs.
|Los Angeles Rams
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 16
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Detroit Lions
|vs.
|Philadelphia Eagles
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 16
|✓
|00:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Bryl - Łosiak (POL)
|vs.
|Dressler - Waller (AUT)
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 16
|✓
|01:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Andre - Renato (BRA)
|vs.
|Burnett - Hodges (AUS)
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 16
|✓
|04:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Bock - Lippmann (ALE)
|vs.
|Churin - Abdala (ARG)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 16
|✓
|06:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Grimalt M. - Grimalt E. (CHI)
|vs.
|Iliyas - El Gharouti (MAR)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 16
|✓
|17:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Carol - Rebecca (BRA)
|vs.
|Davidova - Khmil (UKR)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 16
|✓
|18:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Evandro - Arthur Lanci (BRA)
|vs.
|Henning - Wüst (ALE)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 16
|✓
|19:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Thamela - Victoria (BRA)
|vs.
|Lazarenko - Romaniuk (UKR)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 16
|✓
|21:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Diaz - Alayo (CUB)
|vs.
|Pedrosa - Campos (POR)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 16
|✓
|22:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Cruces a confirmar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 16
|✓
|22:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Amieva - Bueno (ARG)
|vs.
|Mora - Lopez (NCA)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 16
|✓
|23:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Michelle - Corrales (PAR)
|vs.
|Gaona - Allcca (PER)
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 16
|✓
|17:15 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 16
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610