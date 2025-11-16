Expreso
Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el domingo 16 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 16 de noviembre

Para este domingo 16 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 16 18:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 16 - Clausura Boca Juniors vs. Tigre ESPN 621 1621
domingo 16 09:00 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 10 Portugal vs. Armenia ESPN 621 1621
domingo 16 11:45 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 10 Albania vs. Inglaterra ESPN 621 1621
domingo 16 14:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 10 Italia vs. Noruega ESPN 621 1621
domingo 16 08:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 14 Ceuta vs. Leganés DSPORTS 619 1619
domingo 16 10:15 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 14 Almería vs. Cádiz DSPORTS 619 1619
domingo 16 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 14 Córdoba vs. Deportivo La Coruña DSPORTS 619 1619
domingo 16 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 14 Real Zaragoza vs. Huesca DSPORTS 619 1619
domingo 16 06:30 hs. FÚTBOL Serie A Femenina Napoli vs. Inter de Milán DSPORTS 618 1618
domingo 16 09:30 hs. FÚTBOL Serie A Femenina Roma vs. Lazio DSPORTS + 613 1613
domingo 16 09:30 hs. FÚTBOL Women's Super League Tottenham vs. Arsenal ESPN 2 622 1622
domingo 16 11:30 hs. FÚTBOL 7 Kings League -   Semifinal Ultimate Móstoles vs. Saiyans FC DSPORTS 618 1618
domingo 16 13:00 hs. FÚTBOL 7 Kings League -   Semifinal Pio FC vs. Porcinos DSPORTS 618 1618
domingo 16 14:30 hs. FÚTBOL 7 Kings League - Final Equipos a confirmar DSPORTS 618 1618
domingo 16 14:30 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Cuartos de Final Defensor Sporting vs. Corinthians DSPORTS + 613 1613
domingo 16 17:30 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Cuartos de Final San José vs. Regatas DSPORTS + 613 1613
domingo 16 09:30 hs. RUGBY Test Match Escocia vs. Argentina ESPN 5 625 1625
domingo 16 12:00 hs. TENIS ATP Finals Final ESPN 2 622 1622
domingo 16 15:30 hs. TENIS ATP - Challenger Tour   - Uruguay Open Final ESPN 2 622 1622
domingo 16 04:45 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Carrera Gran Premio de la Comunidad Valenciana ESPN 2 622 1622
domingo 16 10:00 hs. VÓLEY Liga Italliana de   Voleibol SCAI Perugia vs. Rana Verona DSPORTS 2 612 1612
domingo 16 01:30 hs. GOLF European Tour - DP   World Tour Championship Ronda Final ESPN 3 623 1623
domingo 16 09:30 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Washington Commanders vs. Miami Dolphins ESPN 7 627 1627
domingo 16 13:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers ESPN 6 626 1626
domingo 16 13:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Tampa Bay Buccaneers vs. Buffalo Bills ESPN 5 625 1625
domingo 16 16:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos ESPN 5 625 1625
domingo 16 16:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Seatte Seahawks vs. Los Angeles Rams ESPN 7 627 1627
domingo 16 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Detroit Lions vs. Philadelphia Eagles ESPN 2 622 1622
domingo 16 00:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Bryl - Łosiak (POL) vs. Dressler - Waller (AUT) DSPORTS 618 1618
domingo 16 01:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Andre - Renato (BRA) vs. Burnett - Hodges (AUS) DSPORTS 618 1618
domingo 16 04:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Bock - Lippmann (ALE) vs. Churin - Abdala (ARG) DSPORTS 2 612 1612
domingo 16 06:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Grimalt M. - Grimalt E. (CHI) vs. Iliyas - El Gharouti (MAR) DSPORTS 2 612 1612
domingo 16 17:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Carol - Rebecca (BRA) vs. Davidova - Khmil (UKR) DSPORTS 2 612 1612
domingo 16 18:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Evandro - Arthur Lanci (BRA) vs. Henning - Wüst (ALE) DSPORTS 2 612 1612
domingo 16 19:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Thamela - Victoria (BRA) vs. Lazarenko - Romaniuk (UKR) DSPORTS 2 612 1612
domingo 16 21:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Diaz - Alayo (CUB) vs. Pedrosa - Campos (POR) DSPORTS 2 612 1612
domingo 16 22:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Cruces a confirmar DSPORTS 2 612 1612
domingo 16 22:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Amieva - Bueno (ARG) vs. Mora - Lopez (NCA) DSPORTS 2 612 1612
domingo 16 23:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Michelle - Corrales (PAR) vs. Gaona - Allcca (PER) DSPORTS 618 1618
domingo 16 17:15 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
domingo 16 20:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
