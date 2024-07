Carlos Flores, femicida prófugo, deberá cumplir pena

"Este tribunal niega la solicitud" fue la decisión anunciada por el tribunal penal que le correspondió analizar la solicitud de extinción de la pena a favor del femicida Carlos Flores Santander.

El proceso fue interpuesto por el padre del victimario, Oswaldo Flores Manzano, a finales de mayo de 2024 alegando la supuesta muerte del femicida el un siniestro de tránsito ocurridos en Venezuela en abril de 2023.

En una sala casi vacía del complejo judicial del Azuay se dio lectura a la resolución que fue escuchada por vía telemática por el abogado Fernando Ramírez, defensor de Carlos Flores Santander.

Resolución

La jueza titular, Carmita Campoverde, sustentó la decisión, con voto de mayoría, que no fue posible dar fe de la veracidad de los documentos presentados por la defensa de Flores que haya muerto en el país vecino.

La falta de varios documentos y pruebas como el parte policial, los informes forense y de levantamiento del cadáver y pruebas del sepelio o cremación realizada dieron paso a la decisión del tribunal.

También se dio cuenta del proceso de revisión que se llevó a cabo en 2023, cuando el 2 de septiembre se pidió cambio de abogado, luego se solicitó diferimiento para conocer la causa y en diciembre se llevó a cabo el proceso ante la Corte Constitucional.

Campoverde explicó que en agosto de 2023 el padre de Flores Santander hizo trámites en el país vecino para aventar la supuesta muerte y luego en el proceso de revisión no se notificó de este hecho a la autoridad competente.

Sin embargo, existió un voto salvado por parte del juez Pedro Ordóñez, quien explicó que el simple hecho de presentar el acta de defunción registrada en el país ya se da por hecho que una persona falleció.

Familia

Sonia Salamea, madre de la víctima, esperó fuera de la sala para recibir la noticia.

El encuentro con su representante legal, tras una hora de deliberación, hizo que le salgan las lágrimas al enterarse que una vez más el femicida de su hija no alcanzó su objetivo, que es evadir la justicia.

"Sigo sorprendida, no es cuestión de que nos den la razon, me han revivido la imagen de mi hija. Son siete años y ya no quiero saber más de esto", sostuvo Salamea con vos temblorosa y sus ojos llenos de lágrimas.

Ella espera que sea el último recurso utilizado por la familia del femicida de Cristina Palacio y que la justicia "deje de actuar en favor de él".

Sonia Salamea, madre de la víctima, recibió la noticia fuera de la sala de audiencia y espera que este sea el último intento de evadir la justicia por parte del femicida de su hija. CLAUDIA PAZÁN

Fraude procesal

Carlos Hermida, abogado de la víctima, explicó que la decisión tomada por el tribunal no es susceptible de apelación y destacó que la jueza haya solicitado una investigación por presunto fraude procesal.

"Los jueces luego de analizar la documentación del proceso han determinado que presumiblemente se trató de inducir a error a los jueces y solicitaron se envíe copias certificadas de todo el proceso a la fiscalía para que se investigue", sostuvo Hermida.

Además, dio a conocer que el siguiente paso que debe dar la justicia en este caso es activar los mecanismos internacionales para buscar y localizar el femicida prófugo y que sea regresado al país para que cumpla su sentencia de 34 años y ocho meses por el femicidio de Cristina Palacio.

Caso

Carlos Flores Santander fue sentenciado por el femicidio de Cristina Palacio en diciembre de 2017.

El hecho ocurrió el 28 de marzo del mismo año y tras varios meses de proceso judicial fue sentenciado en todas las instancias, hasta la casación.

Los intentos por evadir la sentencias por parte de Flores han sido varios hasta que en marzo de 2023 se benefició de un recurso de hábeas corpus entregado por la jueza Gina Zambrano de Montecristo, alegando una supuesta enfermedad catastrófica.

Dicha resolución estipuló que se debía presentar periódicamente ante el juez competente, pero esto nunca se cumplió.

La jueza que emitió esta resolución fue destituida de su cargo y actualmente enfrenta una investigación.

