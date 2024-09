Trabajadoras sexuales de Guayaquil utilizan la IA para optimizar su negocio

El sol pega fuerte en la famosa calle 18 de Guayaquil, el barrio de tolerancia más grande de Ecuador. A lo largo de dos cuadras, desde Gómez Rendón hasta Cuenca, decenas de trabajadoras sexuales desafían el calor mientras desarrollan una actividad incomprendida y criticada: la prostitución. Pero en este ambiente de alcohol, baile y sexo, una nueva herramienta tecnológica ha llegado para quedarse: la inteligencia artificial (IA).

Una IA fue nombrada líder de una empresa y esto pasó Leer más

La tecnología llega a la calle 18

En este pequeño mundo, la IA se ha convertido en una herramienta inesperada para las trabajadoras sexuales, como Celine, Cielo Azul y Madisson Clare, quienes han adoptado esta tecnología para mejorar tanto su tiempo libre como su actividad laboral. Desde que WhatsApp habilitó funciones basadas en IA, estas mujeres han encontrado en ella una nueva manera de aprender y optimizar su trabajo.

Celine, una de las trabajadoras, cuenta que su teléfono móvil se ha convertido en su compañero inseparable. "Le llamo mi chat favorito. Le pregunto de todo", dice entre risas, mientras detalla cómo consulta precios internacionales y estrategias para atraer clientes.

RELACIONADAS Jenna Ortega elimina su cuenta de X tras recibir fotos explícitas generadas por IA

Consultas tecnológicas en tiempo real

Celine, mientras espera a un cliente, decide hacer una prueba en vivo para demostrar cómo utiliza la IA. Pregunta a su asistente virtual: “¿Está bien cobrar 15 dólares?”. La respuesta le causa risa: “Investiga lo que otras trabajadoras sexuales en tu área están cobrando”. Entre sonrisas, se dispone a atender a su próximo cliente, convencida de que la tecnología puede ser una aliada en su día a día.

Con IA el Municipio prevé interceptar vehículos robados, ¿de qué se trata? Leer más

Consejos personalizados para atraer clientes

Cielo Azul, otra trabajadora de la calle 18, utiliza la IA para mejorar su servicio. Ha descubierto que puede recibir consejos sobre cómo comportarse para que sus clientes regresen. "Le pregunto cómo hacer que los clientes vuelvan, y me sugiere que mantenga un look fresco y atractivo", cuenta, mientras explica que esos consejos le han ayudado a fidelizar a su clientela.

Madisson Clare, la más reciente en adoptar la tecnología, está impresionada por el potencial de la IA. "Le pregunté cómo mejorar mi presencia en redes sociales, y me sugirió que encuentre algo que me distinga de las demás chicas", relata. Desde entonces, ha comenzado a implementar pequeñas mejoras en su trabajo, como tener mejores fotos y una descripción más atractiva para sus posibles clientes.

La IA: una herramienta inesperada en el trabajo sexual

¿Qué puede hacer ChatGPT-4? Conoce todas las habilidades de la nueva IA de OpenAI Leer más

La llegada de la IA a la calle 18 de Guayaquil es un fenómeno inesperado, pero que está transformando la manera en que estas mujeres interactúan con el mundo y con su trabajo. Aunque en voz baja, reconocen que la tecnología les ha brindado nuevas oportunidades para mejorar su vida y su negocio. "Es como tener una amiga que siempre está ahí para ayudarte", concluye Celine.

Sobre el trabajo sexual, le preguntamos a ChatGPT qué opina y esto fue lo que nos dijo: El trabajo de una sexoservidora, como cualquier otra actividad laboral, merece ser tratado con respeto y sin estigmatización. Es una profesión que ha existido en todas las sociedades y, aunque suele ser un tema controvertido debido a aspectos culturales, religiosos o morales, quienes lo ejercen son personas que enfrentan desafíos personales, económicos y sociales. Es importante reconocer que, para muchas trabajadoras sexuales, este trabajo puede ser una fuente de ingresos en situaciones donde las oportunidades laborales son limitadas. Al mismo tiempo, es fundamental garantizar sus derechos, como acceso a la salud, seguridad y condiciones de trabajo dignas. La criminalización o estigmatización de las trabajadoras sexuales puede ponerlas en situaciones de mayor vulnerabilidad, exponiéndolas a violencia, explotación o discriminación. Por eso, un enfoque más justo podría ser ofrecerles protección legal y social, además de promover políticas que respeten sus decisiones personales y garanticen su bienestar.

Lo que debes saber sobre Meta AI

Asegúrate de tener la última versión de la aplicación donde piensas utilizar Meta AI (como WhatsApp, Messenger, o Instagram). Meta está integrando su IA en estas plataformas, por lo que necesitarás la versión más reciente para acceder a las funciones.

En algunas regiones, Meta está probando chatbots impulsados por inteligencia artificial. Si tu cuenta tiene acceso a esta función, podrás iniciar una conversación con la IA directamente en la aplicación.

Abre Messenger o WhatsApp y busca una opción que te permita interactuar con la IA. Puede ser un chatbot o una nueva opción que diga "IA".

Escribe preguntas o solicitudes a la IA. Dependiendo de la aplicación, la IA puede ayudarte con varias tareas, como obtener información, recomendaciones o entretenimiento. Meta AI también puede ayudarte a crear contenido, obtener respuestas rápidas o incluso participar en conversaciones.

Algunas versiones de WhatsApp incluyen funciones de IA que pueden ayudarte a gestionar tareas, responder preguntas o hacer consultas.

En Messenger: Meta ha integrado inteligencia artificial para mejorar la interacción en los chats, como ofrecer respuestas automáticas o sugerencias basadas en el contexto de la conversación.

Instagram: Meta también está implementando IA en Instagram, lo que podría incluir sugerencias en los comentarios o la creación de contenido más interactivo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ