Robot NEO de 1X: El humanoide que dobla ropa ya tiene precio y fecha de envío

El robot NEO de la empresa 1X, capaz de doblar ropa y organizar espacios, abre su preventa en EE. UU. por $ 20.000

El robot NEO de 1X, con 1,67 metros de altura y 30 kg, está disponible en preventa en EE. UU. por 20.000 dólares para automatizar tareas del hogar desde 2026.

La compañía noruega 1X anunció el lanzamiento comercial de su robot NEO, el primer humanoide doméstico disponible para el mercado masivo, diseñado para automatizar tareas del hogar como doblar ropa, limpiar y organizar espacios. La preventa ya está disponible en Estados Unidos desde el 29 de octubre de 2025, con las primeras unidades programadas para ser enviadas en 2026.

Precio y disponibilidad: dos opciones de acceso

La empresa 1X ha establecido dos modelos para la adquisición de NEO en Estados Unidos, marcando el inicio de su expansión global.

Compra anticipada: Los interesados en el acceso anticipado pueden asegurar su unidad por $ 20.000, requiriendo un depósito inicial de 200 dólares. Suscripción mensual: Alternativamente, los usuarios pueden optar por un plan de suscripción de $ 499 al mes.

Las primeras entregas están programadas para 2026 en tres colores (beige, gris y marrón oscuro). La expansión a mercados internacionales se proyecta para el año 2027.

Características físicas y funcionales avanzadas

NEO es un robot de 1,67 metros de altura y 30 kilogramos de peso, construido con polímeros de celosía 3D y cubierto con tela lavable, lo que le otorga un aspecto amigable y no intimidante.

Capacidad de carga: Sorprende por su fuerza, pudiendo levantar hasta 70 kilogramos y transportar cargas de hasta 25 kilogramos.

Movimiento suave: Su desplazamiento autónomo por el hogar se logra gracias al sistema patentado “Tendon Drive” de 1X, que utiliza motores de alta densidad de torque para garantizar movimientos suaves y naturales, vitales para la seguridad doméstica.

Destreza humana: Sus manos incorporan 22 grados de libertad, permitiéndole una destreza de manipulación de objetos pequeños comparable a la humana.

Las tareas domésticas, gestionadas a través de su módulo 'Chores', se pueden asignar y supervisar mediante comandos de voz o una aplicación. Puede ordenar habitaciones, doblar ropa, limpiar espacios, abrir puertas, traer objetos y apagar luces de forma autónoma desde el lanzamiento.

Inteligencia artificial y aprendizaje contextual

La funcionalidad de NEO se potencia por una sofisticada inteligencia artificial que le permite aprender y evolucionar:

Modelo de lenguaje: Integra un modelo de lenguaje de gran escala para mantener conversaciones contextuales sin necesidad de pantallas. Inteligencia sensorial: Su “Inteligencia Visual” le permite reconocer objetos (como ingredientes para sugerir recetas), mientras que la “Inteligencia de Audio” garantiza que solo escuche cuando se le hable directamente. Memoria avanzada: Puede recordar listas de compras, cumpleaños y conversaciones previas, ajustando su comportamiento a los miembros del hogar. Recarga autónoma: Opera a un nivel de ruido inferior al de un refrigerador (22 decibelios) y cuenta con una autonomía de cuatro horas, tras lo cual localiza y se conecta de forma autónoma a su cargador de pared.

Teleoperación y el debate sobre privacidad

Un aspecto clave de su aprendizaje es la posibilidad de supervisión remota por parte de un “Experto 1X” (un operador humano), en caso de que NEO se enfrente a una tarea desconocida. El operador accede visualmente al espacio doméstico a través de los sensores para completar la acción mientras el sistema aprende.

Sobre las preocupaciones de privacidad, la compañía asegura que los usuarios mantienen el control total sobre el acceso remoto: pueden programar los horarios de teleoperación, difuminar la imagen de las personas y establecer zonas restringidas dentro de la casa. El CEO de 1X, Bernt Børnich, indicó que "si no tenemos tus datos, no podemos mejorar el producto", buscando justificar la recolección de información para las actualizaciones continuas de software del robot.

