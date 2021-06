Review Galaxy S21 Ultra: el mejor Android y la mejor batería

El Samsung Galaxy S21 Ultra es el teléfono inteligente de la temporada, en términos de funciones, batería y cámara. Es uno de los mejores teléfonos Android que puedes comprar, pero todo dependerá de tu presupuesto, pues necesitarás por lo menos $1.200.

La Serie Galaxy S21 ya se vende en Ecuador: los detalles Leer más

¿Qué obtienes? Una pantalla dinámica de 6.8 pulgadas y dos teleobjetivos para una potencia de zoom increíble, compatibilidad con el S Pen, 12 o 16 GB de RAM y una batería de 5.000 mAh que no se te acabará nunca (por lo menos en una jornada completa de trabajo). ¿Algo que no traiga? Sí, cargador en la caja.

UNBOXING

A continuación detallamos los aspectos que más nos gustaron:

PANTALLA

La pantalla dinámica del Galaxy S21 Ultra es increíblemente brillante y colorida, ofrece una frecuencia de actualización uniforme de 120 Hz y la resolución WQHD más nítida. AMOLED de 6.8 pulgadas en el Galaxy S21 Ultra es simplemente una de las mejores pantallas en un teléfono. Te quedarás hipnotizado al ver videos en este teléfono.

Los colores son tan ricos como siempre y los ángulos de visión son agradables y amplios cuando se mira en Netflix. Samsung

Galaxy S21 Ultra 5G, la joya de la corona de Samsung Leer más

CÁMARAS

Son las cámaras donde más destaca el Galaxy S21 Ultra. Hay un sensor ancho principal de 108MP y una cámara ultra ancha de 12MP, que se complementa con un sensor de enfoque automático láser.

El S21 Ultra te hará sentir como un agente secreto al acercar la imagen. Los teleobjetivos duales (zoom óptico de 30x y 100x) te acercan mucho al sujeto, y la nueva función de bloqueo de zoom mantiene las cosas más estables con el zoom espacial digital, facilita el encuadre en focales por encima de 20x, activando un sistema de estabilización que permite que las fotos no salgan movidas y que podamos encuadrar correctamente los motivos.

El resultado son zoom completamente utilizables y estabilizados incluso para distancias focales súper largas de 30x o 100x. Acá un ejemplo:

A 100x, el zoom se vuelve inestable, pero la nueva función Zoom Lock puede ayudarlo a obtener una toma más estable con solo un toque. Sin embargo, la luna luce mucho más linda en zoom 30 X. Giannella Espinoza / Expreso

Así luce la luce la luna con zoom 100 x. giannella espinoza / expreso

La cámara principal de 108MP puede capturar fotos HDR de 12 bits con datos de color 64 veces más ricos y más de tres veces el rango dinámico del S20 Ultra. Además, hay una opción de archivo RAW de 12 bits en el modo Pro.

El Galaxy S21 Ultra también es un gran compañero para tener cuando estás al aire libre. Puedes distinguir hasta los detalles finos de los árboles y sus frutos, las nubes contra el cielo azul, incluso mientras se ocupa de todas las sombras en primer plano. Acá otro par de ejemplos:

Los detalles y colores que logra capturar la cámara del S21 Ultra se notan tanto en primeros planos como en planos amplios. Giannella Espinoza / Expreso

Las fotos de los paisajes no requieren de filtros. El S21 Ultra captura todos los colores que ven tus ojos. Giannella Espinoza / Expreso

El Galaxy S21 Ultra también funciona bastante bien en condiciones de poca luz, gracias a un sensor Bright Night más rápido y a la tecnología sin binning de 12MP para reducir la reducción de ruido. A continuación la foto del cielo a las 18:45, con escasa luz y sin filtro:

Samsung Galaxy S21 Ultra: el smartphone 'superdotado' Leer más

Foto tomada desde el Hillary Resort, mientras se oculta el sol. Giannella Espinoza / Expreso

VIDEO

El Galaxy S21 Ultra puede grabar video 8K hasta 30 fps y todas sus cámaras pueden capturar video 4K hasta 60 fps. Pero la mejor actualización de video es la Vista del director.

Hay un nuevo modo de vlogger que te permite usar las cámaras frontal y trasera al mismo tiempo para grabar videos. Y puede ver miniaturas en vivo de cada cámara mientras graba video, por lo que puede hacer una llamada rápida si desea cambiar.

Además cuenta con ayuda de inteligencia artificial (IA) que hace que la grabación de vídeo sea mucho más estable y comparable a la grabación con cámaras de acción especializadas.

RENDIMIENTO

El Galaxy S21 Ultra es uno de los primeros teléfonos con el chip Snapdragon 888 de Qualcomm, que se complementa con 12 GB o 16 GB de RAM. Se resume en un teléfono rápido, capaz de ejecutar varias tareas en el momento sin inmutarse.

Samsung Galaxy Unpacked 2021: Lanzamiento del Galaxy S21 | EN VIVO Leer más

BATERÍA

Si está buscando un teléfono que pueda durar todo el día, esta es la opción, definitivamente. Los 5.000 mAh pueden durar toda una larga jornada laboral con reproducción de videos, audios y todas las redes sociales activadas.

QUÉ DEBES SABER

Si no has comprado un teléfono en los últimos años y no tienes USB-C en casa, significará que saldrá más dinero de su bolsillo al tener que comprar un cargador. Recomendación EXTRA: que sea original. Podrás encontrarlo por no menos de $25, en Ecuador.

Para revisar más especificaciones del equipo, puedes revisar: https://www.samsung.com/latin/