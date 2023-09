Pedaleando: Travesía Costanera, una ruta de 1.012 km en 15 días

Once años después de haberse iniciado en el ciclismo, el guayaquileño Miguel Cedillo realizó el sueño de cumplir la Travesía Costanera, reto en el que visitó localidades de Santa Elena y Manabí a puro pedal, recorriendo 1.012 km en 15 días consecutivos.

Te puede interesar: Kidical Mass, los niños apuestan por la seguridad vial

Pedaleando: Ciclistas de la Calle llegó a Balsapamba Leer más

Emocionado por haber cumplido su objetivo, el ciclista de 35 años comentó que por tema de seguridad no avanzó a Esmeraldas, cuyo perfil recorrerá en un futuro. “Era mi sueño desde que me inicié. Me lo prometí; ahora me animé, planifiqué y lo he cumplido”, dijo.

Aunque fue difícil pasar tantos días fuera de casa, cuenta que fue “una aventura inolvidable” que nació en Guayaquil; después hizo escalas en Jipijapa, Portoviejo, Calceta, Canoa, Crucita, Manta, San Lorenzo, Puerto López, Olón y Salinas.

“No hice la travesía solo por pedalear, sino por conocer lugares que en mi vida habría podido ir a ver. Publiqué cada rincón visitado en mis redes sociales para animar a otros a que vivan la pasión del ciclismo de la manera que lo veo: Una aventura diaria”, concluyó el conocido Borrego.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!