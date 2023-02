Catorce ONG pusieron en marcha este miércoles 22 de febrero de 2023 una campaña para pedir apoyo a una propuesta europea que busca combatir los abusos sexuales a menores en internet, un creciente problema que solo en 2021 se plasmó en la circulación de más de 85 millones de imágenes y videos pedopornográficos en todo el mundo.

Coincidiendo con la Jornada Europea de las Víctimas, la campaña “Right In Front of Us (#ChildSafetyOn)” aspira a garantizar la seguridad y los derechos de los niños en internet, informó Missing Children Europe en un comunicado.

La campaña, accesible en 6 idiomas, incluido el español, incluye una petición, un video, una página web (https://www.childsafetyineurope.com) e información en las redes sociales.

La organización Missing Children Europe citó un estudio que “muestra que en una clase de 20 alumnos de media, unos 13 pueden haber experimentado alguna forma de daño sexual en línea”.

Además de Missing Children Europe, apoyan la iniciativa las siguientes ONG: National Center for Missing & Exploited Children, ECPAT International, Brave Movement, Canadian Centre for Child Protection, Internet Watch Foundation, NSPCC, End Violence Against Children, Thorn, 5 Rights Foundation, Terre des Hommes , WeProtect Global Alliance, Child Helpine International y Eurochild.