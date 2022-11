Netflix cae en los anuncios publicitarios para reducir su tarifa

El nuevo plan básico con anuncios de Netflix, se ha puesto en marcha oficialmente en países como México y Canadá. El próximo 10 de noviembre llegará a España. Y aunque el nuevo plan promete ser un alivio para el bolsillo del consumidor, también conlleva complicaciones para el usuario. Y, un retroceso en una estrategia que prometía nunca emitir anuncios.

Netflix anuncia el fin de las cuentas compartidas: comenzará a cobrar un extra en 2023 Leer más

El plan tendrá un costo de $ 6,99 al mes en Estados Unidos, donde ya está disponible. Esta modalidad también será replicada en otro países como Australia, Brasil, Francia, Italia, Alemania, Japón, Corea, España y Reino Unido a varios precios.

En un comunicado, el gigante del entretenimiento anunció que "los planes y miembros actuales no se verán afectados". Es decir, que los planes básicos ya existentes no tendrán modificaciones con anuncios.

El "básico con anuncios" incluirá un promedio de 4 a 5 minutos de publicidad comercial por hora. Cada anuncio tendrá un duración de entre 15 a 30 segundos y se reproducirán antes y después de la programación escogida.

Los beneficiarios de este plan con anuncios no contarán con muchos beneficios como: descargar series y películas para verlas más tarde sin necesidad de internet. Por otra parte, la resolución será de 720 píxeles (HD), algo muy por debajo de la resolución Full HD y Ultra HD.

Netflix lanza una suscripción de 6,99 dólares con anuncios publicitarios Leer más

La decisión de Netflix se debe a las bajas suscripciones de la plataforma, y cuentas compartidas que representan perdidas económicas.

Netflix busca demostrarle a sus inversores que la empresa puede generar nuevos ingresos, incluso cuando el crecimiento de suscriptores haya disminuido drásticamente.

Series que queda fuera de este plan

Con esta nueva modalidad no se podrá ver las series más populares como: Peaky Blinders, The Sinner o House of Cards. Esto se debe a cuestiones de licencias. Se espera el anuncio de más series y películas al que podrán acceder los nuevos suscriptores.