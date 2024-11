Mundo Tuerca: GM y Hyundai se unen para trabajar en pickups

General Motors y Hyundai se han unido en un acuerdo no vinculante para desarrollar vehículos eléctricos y una multitud de tecnologías. ¿El objetivo? Que ambos grupos industriales ahorren dinero y tiempo de desarrollo para diferentes tipos de vehículos, y así avanzar hacia la electrificación.

No han sido muchos los detalles que esta unión ha lanzado a la palestra. No obstante, sí han dejado claro sobre qué temas principales esperan desarrollar en un futuro: vehículos eléctricos, tecnología de hidrógeno y alternativas de combustión interna (no necesaria y únicamente con respecto a gasolina o diésel).

Por el momento, ambas marcas seguirán negociando los términos que les resulten convenientes, para que una vez que se pongan de acuerdo puedan firmar una asociación formal dentro de la industria.

