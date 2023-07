Meta lanza Threads y va directo al ataque contra Twitter y Elon Musk

La esperada red social de Mark Zuckerberg, Threads, ha llegado sorpresivamente antes de lo previsto para enfrentar cara a cara a su rival, Twitter. Aunque la fecha original de lanzamiento estaba programada para el 6 de julio, Instagram decidió aprovechar el enorme interés en su nueva plataforma y adelantó su disponibilidad un día antes.

Para garantizar un rápido posicionamiento dentro de las redes sociales más utilizadas, Threads aprovecha la aplicación Instagram.

Los usuarios pueden registrarse en Threads utilizando su cuenta de Instagram, lo que facilita la búsqueda y conexión con personas que ya están en la plataforma de fotos y videos. Este enfoque estratégico puede convertirse en una gran amenaza para Twitter, considerando los vastos recursos de Meta (la empresa matriz de Instagram) y su enorme audiencia.

En cuanto a las características de Threads, Meta ha anunciado que los mensajes publicados tendrán un límite de 500 caracteres.

Mark Zuckerberg confirmó a través de un Thread que la app superó los dos millones de usuarios en las dos primeras horas de lanzamiento.

Sin embargo, surgieron noticias de que Threads enfrenta algunos obstáculos en los países de la Unión Europea debido a las estrictas regulaciones de privacidad. Según un informe de The Independent, la nueva red social no cumple con las leyes de protección de datos en la región por lo que no está disponible en el viejo continente.

Esta apuesta por parte de Meta llega en un momento de agitación para Twitter, que experimentó una polémica durante el fin de semana cuando Elon Musk impuso límites temporales al número de tuits que los usuarios pueden leer mientras utilizan la aplicación.

Con la entrada en escena de Threads, la competencia entre las redes sociales se intensifica, y resulta interesante ver cómo Twitter responde a esta nueva 'amenaza'. ¿Podrá Threads desafiar la supremacía de Twitter y conquistar su propio espacio en el mundo de las redes sociales?

¿CÓMO CREAR UNA CUENTA?