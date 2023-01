Kia lidera ventas en el segmento SUV

El 2022 consolidó a los SUVs de Kia como los favoritos para los ecuatorianos, lo que le permite a la marca afianzar su liderazgo y finalizar el año como la más vendida y deseada en el segmento.

La elección de los usuarios al momento de adquirir un vehículo es clara, con una aceptación mayor de sus modelos Sonet, Stonic, Seltos y Sportage. Esto se refleja en una participación total de marca del 15,5% en el mercado, versus el 10,3% del segundo competidor.

Adicionalmente, se consolida en la categoría de vehículos híbridos con el 40% de participación, con su Kia Stonic como el SUV híbrido más vendido.

Hace 3 años, Kia Corporation hizo público su compromiso estratégico de convertirse en el líder en movilidad sostenible hasta el 2030. La ambiciosa estrategia ‘Plan 3S’ refleja su visión con un enfoque en Movilidad, Energía y Planeta Sostenibles.

La marca también anunció sus cuatro objetivos comerciales claves hasta el 2030: acelerar la electrificación y lograr ventas anuales de 1,2 millones de vehículos eléctricos con batería; alcanzar 4 millones de ventas anuales de vehículos, incluidos más de 2 millones de modelos

ecológicos; expandir la aplicación de funciones de automóvil conectado y de conducción autónoma; y convertirse en la marca número uno en el mercado mundial de vehículos especialmente diseñados (PBV - Vehículos construidos bajo un propósito).

En el Ecuador, Kia afianza su propuesta de valor “Huella para un futuro mejor”, consolidándose como líder en movilidad sostenible y en venta de vehículos híbridos en los últimos años. Ha incrementado su portafolio con vehículos de características eco amigables, con el objetivo de seguir reduciendo las emisiones de CO2 y el uso de combustibles fósiles.

All New Niro ganó el premio Golden Steering Wheel 2022 CORTESÍA

Entre los modelos más solicitados están los híbridos All New Niro y All New K5 (antes Optima), y los 100% eléctricos All New Soul EV y EV6, estos dos últimos 100% eléctricos y modelos insignias para transformar la movilidad en nuestro país.

Además, para cerrar el año con broche de oro, la empresa fue galardonada internacionalmente con importantes premios a sus modelos EV6, All New Sportage y All New Niro.

Estos honores son el resultado de su filosofía y su gran objetivo de convertirse en el proveedor líder en soluciones de movilidad sostenibles, con productos que tienen características que los hacen únicos y que rompen esquemas gracias a sus diseños innovadores, futuristas, confortables, que cuentan con la más alta tecnología e innovaciones de seguridad.

Todo esto sumado a la mejor garantía del mercado, su esmerado servicio en talleres y concesionarios, y el ahorro de tiempo y dinero en los mantenimientos cada 10.000 km.

Así, Kia va acercando la movilidad sostenible a cada ciudadano, a cada hogar, con vehículos ajustados a la realidad del país y que satisfacen las necesidades de los ecuatorianos, permitiendo que sigan en movimiento para encontrar lo que los inspira.