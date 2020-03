Doodle de Google reconoce a Ignaz Semmelweis: por qué es tan importante en tiempos de coronavirus

El doodle de Google reconoció a Ignaz Semmelweis este viernes con un diseño animado muy didáctico y colorido. ¿Por qué el buscador más popular del mundo dedicó un doodle a este personaje en tiempos de pandemia, coronavirus y pánico? Veamos.

Resulta que Ignaz Semmelweis fue un médico húngaro que propuso que todos los médicos debían desinfectarse las manos para salvar vidas. Lo hizo en el Hospital General de Viena, adonde entró a trabajar como doctor un día como hoy, el 20 de marzo de 1847.

El hallazgo y recomendación de Semmelwis se dio en un contexto análogo al de hoy: una enfermedad mortal. La de su época fue conocida como "fiebre infantil" y disparó las muertes de madres primerizas en las salas de maternidad de Europa.

Diario de una madre en cuarentena | Día 4: Depresión Leer más

La sencilla propuesta de este médico, lavarse las manos, contribuyó a reducir los decesos. Su explicación se basaba en que muchos de los alumnos de Médicina que atendían a las parturientas lo hacían luego de sus clases de anatomía en las que usaban cadávares y no se lavaban las manos al final.

No obstante ello, los colegas de Semmelweis no fue visto con buenos ojos. Los celos profesionales y el resentimiento porque este los criticaba por lo tomar sus recomendaciones levaron a que no fuera tomado del todo en serio.

Ignaz Semmelweis murió a los 47 años, muy joven, a causa de la "fiebre infantil", el mismo mal por que el luchó en su vida profesional. Falleció en un manicomio, solo y hundido en una gran depresión.

Hoy, además de una estuatua en su honor que se encontra en Viena, el mundo conoce su gran contribución a la humanidad gracias al doodle que Google propuso este viernes. Y que nos ayuda a conocer cómo lavarse mejor las manos.