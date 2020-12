El 25% del mundo accedería a vacuna covid-19 recién en 2022

Casi un cuarto de la población mundial accederá a una vacuna contra la covid-19, recién, en 2022. Eso, si y solo si se cumplen los acuerdos de compraventa de dosis entre gobiernos y empresas que desarrollan y distribuyen las inyecciones para combatir a la pandemia contra el coronavirus.

Es preciso indicar que este miércoles, el Gobierno de Ecuador anunció que las primeras dosis de la vacuna Pfizer llegarán al país en enero de 2021.

Incluso si las farmacéuticas alcanzan su capacidad máxima de producción, una quinta parte de las personas de nuestro planeta no tendrán garantizado el acceso a estas vacunas hasta dos años después de la declaración de pandemia, según un artículo publicado en el último número de la revista BMJ.

Otra investigación aparecida en esta misma publicación estima que el 68% de la población mundial espera recibir una vacuna contra la covid-19. Es por ello que resulta esencial diseñar estrategias equitativas para asegurar que la oferta de vacunas puede satisfacer la demanda, especialmente en países de rentas medias y bajas.

Ambos estudios son observacionales, por lo que los autores reconocen las implicaciones que tiene la incertidumbre y la información incompleta para sus análisis. No obstante, son una muestra de que los retos para hacer una campaña de vacunación global contra la covid-19 serán tan duros como las dificultades científicas que ha tenido –y tiene– el desarrollo de las vacunas.

LA VACUNA EN PAÍSES RICOS Y POBRES

El investigador Anthony So, del Departamento de Sanidad Internacional de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins Bloomberg (Baltimore, Estados Unidos), explica que el trabajo de su equipo revela cómo los países de rentas altas se han asegurado, con acuerdos de compra antes de completar los ensayos clínicos en fase 3, los suministros de las vacunas contra la covid-19, pero han dejado al resto del mundo en la incertidumbre.

“Si queremos garantizar una asignación equitativa de estas vacunas, los responsables políticos y el público necesitan mucha más transparencia y responsabilidad sobre estos acuerdos. Esta transparencia también es necesaria para los fabricantes, los constes de investigación y desarrollo, la financiación por parte del sector público y los acuerdos de precios”, opina.

A fecha de 15 de noviembre, algunos países habían reservado un total de 7.480 millones de dosis a 13 fabricantes (o lo que es igual, 3.760 millones de vacunas, contando las que precisan dosis doble o única). Más de la mitad (51 %) de estas dosis están destinadas a países de rentas altas, que representan el 14% de la población mundial. Según afirman los autores, los países de rentas medias y bajas obtendrán el resto de dosis, a pesar de que representan el 85 % de la población mundial.

Este trabajo estima que la capacidad de manufacturación es de 5.960 millones de vacunas para finales de 2021, con precios que oscilan de los 6 a los 74 dólares. En torno al 40% de estas vacunas quedarán disponibles para países de rentas bajas y medias, “aunque esto dependerá, en parte, en cómo los países ricos compartan sus adquisiciones y si Estados Unidos y Rusia participan en esfuerzos coordinados a nivel global”, anticipan.

¿SE CUMPLIRÁ EL ESCENARIO IDEAL?

Incluso en el caso de que las farmacéuticas y distribuidoras alcancen su capacidad máxima de producción, al menos una quinta parte de la población mundial no tendrá acceso a las vacunas hasta 2022.

Este escenario idílico no tiene en cuenta posibles errores humanos en el transporte de viales, frágiles y que precisan de una cadena de conservación en frío; vacunas que aún son candidatas y que no logren completar sus ensayos clínicos; recortes de presupuesto o retos logísticos no contemplados hasta ahora.

“Los desafíos logísticos y de financiación que conlleva la distribución de estas vacunas hacen que no sea tan fácil compartir las existencias de estas dosis”, argumenta So, quien confía en que el Fondo de Acceso Global para Vacunas covid-19 COVAX pueda intensificar una coordinación global en este sentido.

Pese a este esfuerzo, Estados Unidos y Rusia prefieren no participar en COVAX, a pesar de que en estos dos países se encuentran las compañías responsables de una gran cantidad de vacunas covid-19: Moderna, Pfizer y Centro Gamaleya, entre otros.

En tanto, el coronavirus, patógeno que causa el COVID-19, viene dejando en el mundo más de 74,2 millones de casos. De estos, 42 millones se han recuperado y 1,65 millones han muerto.