El universo de Barbie no solo se ha estado presente en el cine, sino que ahora lo hace con su entrada al Salón de la Fama Mundial del Videojuego en Nueva York. La icónica muñeca ha dejado una huella imborrable en la cultura pop y en el corazón de sus fans, y ahora su legado en el mundo digital también es reconocido en este espacio.

Barbie Fashion Designer, un juego lanzado en 1996 para computadoras personales, es el responsable de este logro histórico. Desarrollado por Cyberlore Studios y publicado por Mattel Media, este videojuego permitió a los jugadores asumir el rol de un diseñador de moda y trabajar junto a Barbie en la creación de una variedad de conjuntos y accesorios de moda.

Pero lo que realmente hizo que Barbie Fashion Designer se destacara fue su innovadora idea de romper la barrera entre lo digital y lo físico. Los jugadores tenían la posibilidad de imprimir sus creaciones fashionistas, permitiéndoles llevar sus diseños a la realidad y tener un pedacito del universo de Barbie en sus manos.

Esta brillante idea no solo deleitó a los fans de Barbie, sino que también revolucionó la forma en que los videojuegos podían interactuar con el mundo tangible.

Introducing the 2023 World Video Game Hall of Fame inductees! Congratulations to Computer Space, Barbie Fashion Designer, Wii Sports, and The Last of Us. https://t.co/yMP8gRGijk #WVGHoF pic.twitter.com/8Cdhq1WagZ — The Strong Museum (@museumofplay) May 4, 2023

En compañía de títulos como The Legend of Zelda, Mortal Kombat, Tetris, Pac-Man y Super Mario Bros., Barbie se une a una elite de juegos que han dejado una huella imborrable en la historia de la industria del entretenimiento digital.

En la competencia por un lugar en el Salón de la Fama, Barbie dejó atrás a títulos populares como Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare y FIFA International Soccer.

El equipo detrás del Salón de la Fama Mundial del Videojuego expresó: "Digital Domain/Mattel Media mostraron que un juego dirigido a chicas podía triunfar, vendiendo más de 500.000 copias en dos meses. El juego ayudó a ampliar el mercado en un momento importante, todavía presente, sobre los géneros y estereotipos".

¿QUÉ JUEGOS SON PARTE DEL SALÓN DE LA FAMA DEL VIDEOJUEGO?

Entre los juegos que han sido honrados en el prestigioso Salón de la Fama del Videojuego del museo The Strong, junto a los inducidos en 2023 Barbie Fashion Designer, Computer Space, The Last of Us y Wii Sports, encontramos una selección impresionante de títulos icónicos que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento digital.

Algunos de estos juegos incluyen clásicos legendarios como Pac-Man, Doom, Pong, Super Mario Bros., World of Warcraft, Tetris, The Legend of Zelda, The Oregon Trail, The Sims, Sonic the Hedgehog, Space Invaders, GTA III, Pokémon Red/Blue, Street Fighter II, Donkey Kong, Halo, FFVII, John Madden’s Football, Tomb Raider, Spacewar!, Microsoft Solitaire, Mortal Kombat, Colossal Cave Adventure, Super Mario Kart, Centipede, King’s Quest, Minecraft, Bejeweled, Where in the World is Carmen Sandiego?, Animal Crossing, Microsoft Flight Simulator, Starcraft, Dance Dance Revolution, Ms. Pac-Man, Civilization y Zelda: Ocarina of Time.

OTROS TÍTULOS POPULARES DE BARBIE

Desde su primera aparición en la escena de los videojuegos, Barbie ha protagonizado una serie de títulos que han entretenido y cautivado a millones de jugadores en todo el mundo.

A continuación, te presentamos algunos de los títulos más populares que han llevado la magia de Barbie al mundo de los videojuegos:

Detective BarbieThe Mystery Cruise: En este emocionante juego, Barbie se convierte en una astuta detective y viaja en un crucero para resolver un misterioso caso. Los jugadores se embarcan en una aventura llena de intriga y acertijos mientras buscan pistas y desentrañan el misterio.

Barbie Magic Genie Bottle: En esta fascinante entrega, Barbie se convierte en una genio mágica y transporta a los jugadores a un antiguo mundo árabe lleno de encantamientos y desafíos. La magia, la fantasía y la diversión están garantizadas en esta aventura mágica.

Barbie as Rapunzel: Inspirado en el famoso cuento de hadas, este juego sumerge a los jugadores en el mundo encantado de Rapunzel. Acompaña a Barbie en esta emotiva historia mientras libera su creatividad y supera obstáculos para encontrar su verdadero destino.

Barbie Horse Adventures: Riding Camp: Los amantes de los caballos se enamorarán de este juego, donde Barbie participa en un campamento de equitación lleno de desafíos emocionantes. Los jugadores exploran paisajes impresionantes mientras aprenden a cuidar de los caballos y compiten en desafiantes pruebas ecuestres.

Barbie and Her Sisters Puppy Rescue: Los amantes de los animales disfrutarán de este juego que sigue a Barbie y sus hermanas mientras se embarcan en una misión de rescate para salvar a cachorros adorables. Explora paisajes encantadores y cuida de los cachorros en este tierno y emocionante viaje.

Barbie Dreamhouse Party: En esta aventura de fiesta, los jugadores pueden unirse a Barbie y sus amigos en la emocionante celebración en su icónica Casa de Sueños. Participa en una variedad de minijuegos y actividades divertidas mientras exploras las diferentes habitaciones de la casa.