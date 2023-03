Vanessa, una mujer que reside en Canadá, subió un video a TikTok quejándose de que se jefe le escriba fuera de su horario laboral para pedirle que le ayude con algunas cosas de su trabajo. Su empleador le escribió en altas horas de la noche, lo cual a la joven le molestó mucho pues se encontraba descansado en casa.

"Bloquee a mi jefe para que no me llame cuando no estoy trabajando. Hoy me quedé en casa porque estoy enferma y por alguna razón creyó que podía escribirme sobre el trabajo", mencionó Vanessa muy molesta en su vídeo.

La chica sigue contando que ella tiene 2 celulares, uno personal y otro para uso laboral. A pesar de que su jefe sabe que no le puede escribir a su número personal, lo hizo de todas maneras, otra de las cosas que le molestó y terminó tomando la decisión de bloquearlo.

"Yo, en tu caso, se lo comentaría al área de Recursos Humanos porque no hay razón para que tenga tu número de teléfono personal" comentario anónimo en el vídeo

Según un usuario que comentó en el video identificado como Potato Lover, afirma que en Candá es ilegal contactar a los empleados una vez terminada su jornada laboral. De igual manera, otros usuarios comentaron en el video y mostraron su apoyo con la joven.

La usuario eliminó el video de su perfil de TikTok.