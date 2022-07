Tras reconfirmar la participación de Ecuador en el Mundial de Fútbol Qatar 2022, son muchos quienes se han entusiasmado con la idea de armar sus maletas y preparar todo para vivir de cerca la fiesta futbolera más importante del planeta.

Si tú eres uno de ellos y deseas visitar este enigmático destino pero no sabes mucho de él o cuánto dinero requieres para viajar, continúa leyendo y entérate de todo lo que debes saber antes de embarcarte en el avión.

¡Spoiler! Apunta y reserva cuanto antes, porque cada vez hay menos disponibilidad.

Acerca de Doha

Doha es la capital de Qatar, un pequeño país en el Golfo Pérsico. Su ambiente es desértico con altas temperaturas, algo a tener en cuenta a la hora de armar tu 'outfit'. Se recomienda llevar ropa ligera y cómoda. En la ciudad, puedes visitar el Museo de Arte Islámico, el Zoco Waqif y la Mezquita Abdul Wahhab, además de participar en actividades en el desierto como safaris, paseos en camello y sandboard.

Museo de Arte Islámico de Doha PIXABAY

Cómo llegar

La buena noticia, es que los ecuatorianos no necesitan visa, solo un pasaporte vigente y estar al día en sus vacunas. Pero, ¡OJO! un requisito que si es imprescindible para viajar y acceder a hoteles, restaurante y comercios es la aplicación "Ehteraz".

¿Cómo puedes conseguirla? en el sitio web www.ehteraz.gov debes llenar un formulario (nombre de hotel, motivo de viaje, duración de estancia y certificado de vacunación completo) y esperar la aprobación, luego puedes descargar la aplicación en el aeropuerto de Doha.

Lo siguiente a considerar, es la ruta, con una duración de hasta 26 horas de viaje. Desde Ecuador, ya sea, saliendo de Quito o Guayaquil no hay vuelos directos por lo que debe fijarse en las escalas. El pasaje, a la fecha de hoy, está entre 2500 y 5500 dólares ida y vuelta.

Dónde alojarte

Solucionado el tema del arribo, el siguiente punto es saber dónde hospedarte y es que en Doha aunque durante el año hay hoteles para todos los bolsillos desde 50 a 300 dólares por noche, en la actualidad, de acuerdo a las agencias de turismo consultadas, están saturadas casi todas las estancias. Por lo cual, es recomendable reservar con tiempo o que tu agencia te garantice disponibilidad.

"La FIFA delimitó la cantidad de personas, ahora están construyendo hoteles porque van a hacer falta. En este momento yo estoy cotizando para paseos que tienen todo y solo les falta hotelería y no hay por ningún lado o está todo muy caro", explica Cecilia León, agente de turismo.

Gastronomía

Cruzar la mitad del mundo, visitar un exuberante país y no probar su comida típica es un pecado. En el Mercado Souq Waqif, hay platos tradicionales desde 8 dólares como el machbous, el eish saraya y el harees. Y si no deseas experimentar, no te preocupes porque también hay cadenas internacionales.

El eish saraya es un postre que va con limón, canela y vainilla. Turismo.org

Cómo movilizarte

El transporte es económico, el viaje en metro cuesta 1 dólar, mientras que la carrera corta en taxi tiene un costo de 3 dólares.

¿Aún estás a tiempo?

De acuerdo con Johanna Rosales, agente de viajes, a medida que se acerca el mundial se saturan más los vuelos. Y a la fecha, conseguir por tu cuenta un hotel es una misión imposible. Por ello, lo mejor es considerar pagar paquetes turísticos cuyos valores están a partir de 15 mil dólares e incluyen:

Pasaje en avión

Traslado hotel aeropuerto

Hotel por 11 noches

Alimentación

Entradas a 3 partidos

City tour

Seguro de viaje e impuestos